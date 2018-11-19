İhracata DSİ dopingi

Hasan Canat İstanbul

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın, son 16 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılan yatırımların üzerinde yatırım yapıldığını ifade etti. Türkiye’nin her bölgesinde karayolları ve demiryolları inşa edildiğini belirten Aydın, DSİ olarak yaklaşık 42 milyon insana içme suyu götürdüklerini belirterek şunları söyledi:

“Yüzlerce taşkın koruma inşa ettik. Sulama tesisleri inşa ettik. Barajlar, göletler ve santraller inşa ettik. Türkiye genelinde birçok yatırım yapıldı. Bunların hepsi parayla oldu. 80 yılın yatırımı adeta 16 yıla sığdırıldı. 2023 yılı ülkemiz için son derece önemlidir ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı olacaktır. 2023 yılına geldiğimizde ise hedeflerimiz bitmeyecektir. Bu sefer de 2053 ve 2071 hedeflerimiz olacaktır. Bizler DSİ Genel Müdürlüğü olarak 2023’te öncelikle içme suyu temin ettiğimiz 42 milyonluk nüfus oranını 62 milyona çıkartmak istiyoruz.”

Enerji alanındaki çalışmaları hakkında da bilgi veren Mevlüt Aydın, şöyle konuştu:

“Şu anda yıllık 98 milyar KWH enerji üretiyoruz ve bunu da 2023 yılında 135 milyara çıkartmak istiyoruz. Şu anda sulanabilir 8,5 milyon hektar tarım arazisinin 6,5 milyon hektarı sulanıyor. Bunu da 2023 yılında 8,5 milyon hektara çıkartmak istiyoruz. Böylece tüm sulanabilir arazilerimiz 2023 yılında sulanmış olacak. Son olarak 14 milyon hektar tarım arazisinin toplulaştırma işlemlerini de 2023 yılında bitirmek istiyoruz. Bizim DSİ olarak 2023 hedeflerimiz bunlardır. Bu sayede tarımsal ihtiyaçlarımızı yurtiçinden karşılarken enerjide de ihracatçı ülke olma hedefindeyiz.”

2023 hedefleri milletimizi heyecanlandırıyor

Hükümetin 2023 hedeflerinin toplumun her kesiminde büyük bir heyecan uyandırdığını dile getiren Harbiye İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdülmelik Akın: “Herkes birbirine ‘2023’te ne olacak?’ diye soruyor. Önceki yıllarda görev yapan hükümetlerin böylesine büyük hedefleri olduğuna hiç şahit olmadım. 2023 hedeflerine yönelik devletin büyük yatırımları var. 2023 hedefleri özellikle yabancı ülkeleri tedirgin ediyor. Geçen ay hükümetin reel sektöre 33 milyar TL ayırdığı açıklandı. İnşaat mühendisi olarak üretim sektörüne yönelik bir yatırımımız olmamasına rağmen ben bile heyecanlandım. Biz de üretim sektörüne yönelik yatırım yapmak istiyoruz.”

DSİ’de gelenek bozulmadı

Sager İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Eren Gökçenay: “Akif Özkaldı Bey gibi DSİ Genel Müdürlüğü yapmış bir ismin gölgesi altında DSİ’nin yeni bir yapılanmaya gitmesi bizleri çok sevindirdi. DSİ’de gelenek bozulmadı. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, kurum içindeki ve kurum dışındaki diyalogları oldukça pozitiftir. Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilen Şadiye Yalçın Hanım’ın, Oğuz Kasap Bey’in ve Faruk Fıratoğlu Bey’in de yeni yapılanmaya büyük katkılar sağlayacağından hiç şüphemiz yoktur. DSİ’deki bu ekip ruhuyla yatırımlar kesinlikle durmaz.”

DSİ ekip ruhunu yeniden yakaladı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile DSİ Genel Müdürlüğü’nün yeni yapılanması hakkında önemli açıklamalar yapan Ceysu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ceylan: “Akif Özkaldı Bey’in Bakan Yardımcısı olmasından gurur duyduk. DSİ Genel Müdürlüğü, Akif Özkaldı Bey’in ve Mevlüt Aydın Bey’in yönetiminde olduğu sürece müteahhitlere güven verecektir. Çünkü müteahhitler iş yaptığı kuruma güvenemezse çalışamaz. Bugün bankaların faiz oranı yüzde 40’lara çıktı. Tabir-i caizse, bankalar bizimle oyuncak gibi oynuyorlar. Banka faizlerinin yüzde 20-25 seviyelere inmesini temenni ediyoruz. Böyle bir ortamda bizi anlayan yöneticiler bize hem güven veriyor, hem de umut veriyor. Bakanlıklarda Müsteşarlık ve Müsteşar Yardımcılıkları kalktı. Şimdi Bakan Yardımcılığı var. Akif Özkaldı Bey’in Bakan Yardımcısı olarak DSİ’deki eski ekip ruhunu yakaladığına inanıyoruz.”

“Bağımsızlığın anahtarı üretimdir”

Baytimur İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Baran Baytimur: “DSİ’nin yaptığı gölet ve sulama projeleri ile tarım reformu kapsamında yapılan toplulaştırma projelerinin en büyük amacı tarımsal üretimi arttırmak içindir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar artık meyvesini vermeye başladı. Sulamaya açılan sahaların tarımsal üretimi arttı. Yeni yapılan barajlar hem tarıma hem de enerji üretimine katkı sağladı. Bizim hedefimiz artık üretmek olacaktır. Düşman öldürmekle mağlup edilmez, üretmekle ve daha çok çalışmakla mağlup edilir. Bu doğrultuda 2023’e doğru daha fazla üretim yaparak ilerlemeliyiz. Çünkü bağımsızlığın tek anahtarı üretimdir.”

“Ekonomik savaşı da atlatacağız”

Genel İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Candaş Urasoğlu: “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 hedeflerine büyük önem verdiğini hepimiz biliyoruz. Bu uğurda hedeflere ulaşmak için gücümüz yettiğince bizler de çalışıyoruz. Bu ekonomik savaş ortamında, barış ortamında elde ettiği kaynakları ortaya çıkaracak. Az veya çok gücü oranında tasarruf yapacak ama bu tasarruf altın-döviz olarak yastık altında kalmayacak. Alışveriş sırasında takdir hakkını her zaman yerli malından yana kullanacak. 2. Dünya Savaşı gibi bir savaşı yaşamış, haritadan silinmiş Almanya ve Japonya gibi örnekler var karşımızda. Son 25 senenin yıldız ülkesi Güney Kore örneği var.”