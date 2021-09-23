İHL'ye laf etmek Cübbeli Ahmet Hoca'ya yakışmadı!

YENİ AKİT / ANKARA

Cübbeli Ahmet Hoca, CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katıldı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cübbeli Ahmet Hoca'nın imam hatip ve ilahiyatlarla ilgili yaptığı açıklamalar gündeme oturdu.

Cübbeli'den imamhatip ve ilahiyat çıkışı

İmam hatiplerde müfredatla ilgili sıkıntı olmadığını ve hocaların yüzde 90'ının mutedil olduğunu vurgulayan Cübbeli, deist ve hadis inkarcısı hocaların da bulunduğunu belirterek "Çocuklarınızı imam hatip ve ilahiyata göndermeyin" dedi.

İHL dışındaki okullarda yaşanan rezilliklerin apaçık ortada olmasına rağmen Cübbeli'nin İHL ile ilgili söylemleri kamuoyunda tepki çekti. İmamhatipler dışındaki okullarda zina, uyuşturucu, alkol kullanımı gibi kötü ahlaklar yaygın iken imam hatipleri tehlike olarak gören Cübbeli'ye bir tepki de Diyanet Bir-Sen'den geldi.

Diyanet Bir-Sen'den açıklama

Açıklamanın tüm imam hatipleri kapsadığını belirterek doğru olmadığını belirten Diyanet Bir-Sen, şu açıklamayı yaptı:

“Cübbeli'nin yapmış olduğu açıklamalar kabul edilemez. Hocaefendi, ‘Milletimize sesleniyorum. iki tercih arasında kalırsanız (okul mu, imam hatip mi) çocuklarını okula göndersinler. Çünkü imam hatip ve ilahiyatta deist ve ateist yetişiyor!’ dedi. Ülkemizde dini ve İslami konulara herkes yapmış olduğu açıklamalara dikkat etmelidir.

"İmam hatiplerimiz bu nesillerin önde gelen kişileridir"

İmam hatiplerimizin tamamını genelleyerek yapılan bu açıklamayı doğru bulmuyor ve üzüntümüzü ifade ediyoruz. İmam hatiplerimiz bu nesillerin önde gelen kişileridir, gençliğinden başlayıp yıllarca bu bayrak altında yaptıkları hizmet ile ümmete en doğru bilgiyi en doğru şekilde aktarmakla görevli olan kardeşlerimize; Allah'ımızın emir buyurduğu İslam dinini yaşatmıyor, inanmıyor ve aktarmıyormuş gibi demek sizlerin ne haddine!

Kıymetli kardeşlerim Diyanet'imizin 'de imam hatiplerimizin de Allah’tan başka kimseye ihtiyaçları yoktur. Sosyal medyada, farklı platformlarda, TV ekranlarında vs. mecralarda tüm camia personellerini genelleyecek bir karalama yapmak öncelikli olarak kendi dinimizin gereği hoş karşılanmamaktadır. Şunu kimse unutmasın ki biz böyle konuşanları çok gördük, içimizden bizleri vurmaya çalışanlar da oldu. Bizim yardımcımız şüphesiz ki Allah (c.c)'dır. İslam adına konuşan her kim olursa olsun ağzından çıkacak cümleleri, kelimeleri keza iyi seçmek zorundadır. Kimse Müslümanların dini duygularıyla oynamaya kalkmasın! Kimse dinin üzerinden kendi çirkin fikirlerini empoze etmeye çalışmasın! Herkes bilmedir ki bu dine zarar vermeye çalışan elbet kendisine zarar verir!”