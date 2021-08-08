"İhanet oluşumu" TTB, harekete geçti! Aşı endişesini açıklayan doktorları susturma girişimi!

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Kendi sitesinde 'gen terapisi' olarak adlandırılan Biontech aşısının içinden grafen çıkması ve diğer aşılar da dahil henüz faz-3 çalışmalarının bitmemesi nedeniyle aşılarla ilgili tereddütleri dillendiren doktorlar ve bilim adamlarının uyarıları, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "ihanet oluşumu" olarak tanımladığı, milletin milli ve manevi değerleriyle sorunu olan, terör örgütlerine ve sapkın akımlara destek vermesiyle bilinen Türk Tabipler Birliği'ni rahatsız etti.

İkna etmek yerine aba altından sopa gösterdiler

Slogan dışında iddialarla ilgili ikna edici bilgiler yayınlamak yerine karşı görüştekilere aba altından sopa gösteren Tabipler Birliği, Alman yayın organı DW Türkçe'ye açıklamada bulundu.

Alman yayın organı DW Türkçe, seslerini kısmak için TTB'yi göreve davet etti

Aşıların yan etkilerinin fazla olacağı kanısında olan doktorların açıklamalarına yönelik Tabipler Birliği'ni göreve davet eden ve yönlendirme haber yapan DW Türkçe, "Uzmanlara göre son yıllarda sadece Türkiye'de değil tüm dünyada "bilim karşıtlığı" yükselen bir akım. Aşı karşıtlığı da bunun bir parçası olarak görülüyor.", "Aşı karşıtı doktorlar genelde sosyal medyada aktif durumda ve aşılara dair bilimsel olmayan içerikteki mesajlarını milyonlar görebiliyor.", "Tıp hekimleri meslek etiği kurallarına aykırı davranışlarda bulundukları zaman, 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası'na göre tabip odaları yönetim kurulları tarafından onur kurullarına sevk ediliyor.", "Aşı karşıtı doktorlar genelde sosyal medyada aktif durumda ve aşılara dair bilimsel olmayan içerikteki mesajlarını milyonlar görebiliyor.", "TTB'nin aşı karşıtı doktorlarla ilgili disiplin sürecinin önümüzdeki dönemde sonuçlanması bekleniyor." ifadeleriyle doktorları hedef gösterip sindirmeye çalıştı.

Bilime karşıymış gibi gösterip hedef aldılar

Ankara Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berna Arda, faz çalışmalarını geçmemiş aşılar için yan etkileri konusunda fikirlerini beyan eden tıp doktorlarını "aşı karşıtı" ve "aldıkları eğitime ihanet" diyerek suçladı.

Berna Arda, yaptığı açıklamada, "Aşı karşıtı olmak hekimler açısından gerçekten son derece sakıncalı bir durum. Neden? Çünkü hekimler toplumu yönlendirebilecek, etkileyebilecek kişiler. Bu bağlamda da bir miktar da kendi aldıkları eğitime tırnak içinde ihanet içinde olduklarını bile düşünmek mümkün." diye konuştu.

Doktorları susturma girişimi

Haberde, milli ve manevi değerler konusuda sicili kabarık Tabipler Birliği'nin 20'den fazla doktora soruşturma başlattığı belirtilirken 100 civarında sağlık çalışanına ise suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Onur kurulları tarafından incelenen dosyalarda doktorların etik kuralları çiğnediğine karar verilirse yazılı ihtar, para cezası ya da 15 günden 6 aya kadar geçici meslekten men cezası çıkabileceği vurgulandı.

Doktorlar, maddi menfaat ve popülerlik peşindeymiş

DW Türkçe'ye konuşan, daha önce FETÖ'nün KHK ile atılan elemanlarına sahip çıkan TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, yaptığı ilginç açıklamada, maddi bir ihtiyacı olmayan doktorların "maddi menfaat ve popülerlik için aşıya karşı çıktıklarını" iddia etti.

Bulut, "Bunların bir kısmı alternatif tıp uygulayıcıları, bir kısmı ise kitap yazar çizerleri. Kitapların satışından gelir elde etmeyi düşünüyor. Bir kısmı medyada popüler olmak istiyor. Farklı ve aykırı bir fikir söyleyerek popüler olmak amacıyla, ismi medyada daha çok görünsün, muayenehanesine daha çok hasta gelsin gibi düşüncelerle bunu yapıyorlar." ifadelerinde bulundu.

Peygamber sünneti hacamatı diline doladı

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) sünneti olan hacamatı da hedef alan Vedat Bulut, "Alternatif tıp umut tacirliğinden başka bir şey değildir. Onlar umutsuzluktan para kazandıkları için çok sayıda insan hasta olsun ki hacamatlar, muskalar, her türlü alternatif tıbba gitsinler ve bu insanlar oradan para kazanayım amacında" sözleriyle tıp doktorlarına ithamda bulundu.

Doktorların açıklaması aşılamayı etkiliyor

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden tıp hukukçusu Doç. Dr. Sevtap Metin, "Sıradan insanın aşı karşıtlığı ile bir hekimin kamuoyuna yönelik aşı karşıtı beyanları arasında önemli farklar var. Çünkü aşı olup olmama konusunda bir karar verme durumunda kalacak olan insanlar ve bu karşıtlığı hekimin ağzından duyuyor oluşları haliyle kararları üzerinde etki yapabiliyor" ifadesinde bulundu.