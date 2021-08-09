"İhanet oluşumu" Tabipler Birliği'ne başkaldırdı! "Baskılarınız bizi yıldıramaz, adaylığımı açıklıyorum"

Terör örgütleriyle organik bağı bulunması nedeniyle MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından "ihanet oluşumu" olarak adlandırılan ve kapatılması istenen Tabipler Birliği'ne tepkiler her geçen gün daha da artıyor.

Aşı ile ilgili eleştirilerde bulunan doktorlar ve bilim adamları hakkında soruşturma başlatarak sindirmeye çalışan Türk Tabipler Birliği ve İstanbul Tabip Odası'na Dr. Ümit Aktaş'tan sert tepki geldi.

"Türk hekimlerini temsil etmiyorsunuz! Sadece kanuni mecburiyetimiz olduğu için sizin odanıza üyeyiz! Siz, ilaç firmaları ve endüstrinin sözcüsü olmaktan öteye gidemezsiniz! Hakkımızda açtığınız soruşturmalar bizi yıldıramaz!" ifadeleriyle tepki gösteren Aktaş, yönetimin görevini kötüye kullandığını ifade ederek İstanbul Tabip Odası için adaylığını açıkladı.

Takipçilerinin de desteğini alan Dr. Ümit Aktaş şu ifadelerde bulundu:

2019 yılında, solunum yolu hastalıklarına bağlı olarak 50.000’in üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. 2020 yılında bu rakam nedir?

Bizim hakkımızda 33. soruşturmayı açacağınıza, ölüm oranlarını sorgulayın. Siz, hekimlerin hakkını mı savunuyorsunuz, yoksa aşı firmalarının mı sözcülüğünü yapıyorsunuz?

Sizin faşist baskılarınız, bizi yıldıramaz!

Meslek odasının bir hekim hakkında 33 tane soruşturma açması, ayrımcılıktır, suçtur, mobbingtir! Tam anlamıyla görevini kötüye kullanmaktır. Savcılığa İstanbul Tabip Odası @istabip yönetimi hakkında suç duyurusu da bulunuyorum, görevlerini kötüye kullanıyorlar.

@ttborgtr ve @istabip üyelerinin %90’ından fazlası serbest çalışan hekimlerden oluşur. Çünkü serbest çalışan hekimlere @ttborgtr üyeliği mecburidir. Fakat maalesef, @ttborgtr hekimlerin özlük hakları için hiç bir çaba harcamaz.

Bunun yerine, @ttborgtr ve @istabip kendi üyelerine mobing uygular ve mesleki problemlerle uğraşmak yerine kısır siyaset yapmayı tercih eder! İşleri güçleri, hekimden aidat istemek ve soruşturma açmak!

Türk hekimlerini temsil etmiyorsunuz! Sadece kanuni mecburiyetimiz olduğu için sizin odanıza üyeyiz! Siz, ilaç firmaları ve endüstrinin sözcüsü olmaktan öteye gidemezsiniz! Hakkımızda açtığınız soruşturmalar bizi yıldıramaz!

Türk hekimleri! Biz bu tabip odası yönetimine mahkum değiliz! Meslek hayatımız boyunca bize mobbing uygulayan kifayetsiz muhterislerden kurtulabiliriz! Lütfen sezinizi çıkarın!

@ttborgtr @istabip Bir konuyu açıklığa kavuşturalım: Artık yolun sonu geldi! Bize daha fazla mobbing uygulayamayacaksınız. Sizin tek avuntunuz, sonuncu olmak olacak. Sizin faşist uygulamalarınıza son vereceğiz.Bir dahaki seçime görüşürüz. Adayım, haberiniz olsun! Sizi yeneceğim!

Hadi görelim! Türk hekimleri, kendi özlük haklarını savunacak bir yönetimi mi tercih edecek, yoksa sizin üstten bakan çirkin siyasetinizi mi? Bugünden itibaren tabip odası başkanlığına adaylığımı açıklıyorum ve çalışmaya başlıyorum.

@ttborgtr, Türk hekimlerinin odası olacak!

Türk hekimleri: @ttborgtr nin faşist yaptırımlarına karşı çıkın! Bizi, soruşturmalarla yıldırmaya çalışıyorlar. Eğilmeyin! Mevcut @ttborgtr yönetimi, Türk hekimlerini temsil etmiyor! Endüstrinin sözcülüğünü yapıyor! Hekim camiası, sesinizi yükseltin! Vatanımızı teslim etmeyeceğiz!