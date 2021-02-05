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Gündem İhanet medyası hedef gösterdi! Belgeselciler gözaltında
Gündem

İhanet medyası hedef gösterdi! Belgeselciler gözaltında

Milli ve manevi değerlerimize hakaretler yağdırarak nefret suçu işlemeyi alışkanlık haline getiren Sözcü, Cumhuriyet, karanlık Oda TV ve Tele1 gibi İslam düşmanlarının yaptığı “Üsküdar’da Hilafeti kurun çağrısı” haberi sonrası yargı ve emniyet, belgesel çeken ekibi gece yarısı baskınıyla gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 09:14:00 -
İhanet medyası hedef gösterdi! Belgeselciler gözaltında

Müslümanları hedef tahtasına koymayı alışkanlık haline getiren Sözcü, Cumhuriyet, karanlık Oda TV ve Tele1 gibi mukaddesat düşmanlarının yaptığı  “Üsküdar’da Hilafeti kurun çağrısı” haberi asparagas çıktı. İslam düşmanı medya tarafından terör örgütü DEAŞ mensubu gibi sunulan 4 kişinin ise ‘Köklü Değişim Medya’ mensupları oldukları ve belgesel çekimi yaptıkları öğrenildi. Yalan haberleri ihbar kabul eden savcılığın talimatıyla, belgeselcilerin terörle mücadele polisleri tarafından gece yarısı baskınıyla gözaltına alındıkları bildirildi.

Çarpıtmanın kurbanı oldular

Konuyla ilgili ulaştığımız Avukat Mustafa Kocamanbaş, şunları dile getirdi: “Arkadaşlar Üsküdar’a arka tarafta Ayasofya ve Topkapı manzarası olduğu için gidiyorlar. Üzerinde Kur’an ayetleri ve ‘Hilafeti kurun’ yazılı pankartları tutuyorlar ve belgesel için bir sahne çekiyorlar. Oda TV de bunu haberleştiriyor. Haber’den sonra Terörle Mücadele bir baskın yapıp 4 kişilik ekibi gözaltına alıyor. Çekim sırasında ışıkçılık yapan 16 yaşındaki kişi de Üsküdar Çocuk Şube’de tutuluyor. Diğer 3’ü ise Terörle Mücadele Şube’de gözaltındalar. Sürecin takipçisiyiz.”

Gider ifade verirlerdi

Köklü Değişim Medya Genel Koordinatörü Mahmut Kar ise şunları anlattı: “Geçtiğimiz cuma günü Üsküdar sahilinde, Topkapı Sarayını gören bir açıdan Hilafetle alakalı bir belgesel için video çekimi yapıldı. Bu çekimi biz yaptık. Çekim sırasında muhtemelen oradan geçmekte olan bir avukat video kaydı alıp, sosyal medyadan ‘Üsküdar’da ‘hilafeti kurun  eylemi yapılıyor’ şeklinde bir paylaşım yaptı. Oda TV, Sözcü, Cumhuriyet, Tele 1 gibi bütün sol gazeteler de bu paylaşımı haber yapıp, ‘Sessiz mi kalacaksınız’ şeklinde bizi hedef gösterdiler. Dün gece saat 1 sularında bu 4 arkadaşın evine adeta PKK üyelerine operasyon yapar gibi silahlı, maskeli ve panzerli bir baskın yapıldı. Avukatın paylaşımını ve ihanet medyasının haberlerini ihbar kabul eden savcılık gözaltı kararı çıkarmış. Normalde bu çekimi yapan Köklü Değişim’i, tespit ettikleri isimleri ifadeye çağırsalar, avukatlarıyla geleceklerini çok iyi biliyorlardı. Buna rağmen karalamaya yönelik bir gece operasyonuyla içeri alındılar.”


Yeni Akit Gazetesi
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