İHALEYE DAVET

TÜRKİYE DEPREM, SEL VE YANGIN ACİL İMAR PROJESİ

T.C.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İHALE NO: Bursa-G1

Çok Maksatlı İlk Müdahale İtfaiye Aracı Alımı İşi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İLBANK aracılığıyla temin edilen 9430-TR Numaralı Dünya Bankası Kredisi ile yapılacak (İhale No: Bursa-G1) Çok Maksatlı İlk Müdahale İtfaiye Aracı Alımı İşi’ni Dünya Bankası satınalma usul ve yöntemleri çerçevesinde ihaleye çıkarmıştır.

Teklifler, Teklif Açılış tarihi olan 23.09.2024’den itibaren doksanbir (91) takvim günü süreyle geçerli olacak ve en az 4.500.000,00 TL (dörtmilyonbeşyüzbin)veya eşdeğeri bir miktarda düzenlenmiş bir geçici teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 23.09.2024, saat 14:00’e kadar teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve aynı adreste saat 14:15’te açılacaktır.

İlgilenen firmalar ‘www.bursa.bel.tr’, www.ekap.gov.tr ve ‘www.ilbank.gov.tr’ internet sitelerinden detaylı ilan metnine ulaşabilirler ve ihtiyaç duydukları ilave bilgileri aşağıdaki adresten temin edebilirler.

Adres:

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Zafer Mahallesi Ankara Yolu Caddesi (A Blok B1 Kat) No:1 Osmangazi/Bursa/TÜRKİYE

Telefon : +90 224 444 16 00 (Pbx)

Faks : +90 224 716 15 50

e-posta : [email protected]

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