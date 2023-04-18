İSTANBUL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
2023-04-18 00:00:00 -
İSTANBUL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
Müdürlüğümüz, İstanbul Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 32,33,51,72,73,74,75 No.lu bölme içerisinde kalan SADABAD KONAKLAMASIZ ORMAN PARKI işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile Orman Parkları Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
- İDARENİN :
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|a) Adresi
|: Büyükdere Cad.Maslak Mah.Fatih Ormanı Kampüsü İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü 267/1 Sarıyer - İstanbul
|b) Telefon ve faks numarası
|: 0212 262 77 10
|c) Elektronik posta adresi
|: [email protected]
- İHALEYE KONU ORMAN PARKININ NİTELİĞİ, YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ:
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|Niteliği
|İli
|İlçesi
|Mahallesi
|Mevkii
|Yüzölçümü
|Muhdesatı
|İşletme Hakkı Kira Süresi
|Orman
(Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer)
|İstanbul
|Kağıthane
|Hamidiye
|Bostantarla
|356,66 Ha.
|Tesissiz.
|20 yıl
- İHALE KONUSU İŞİN :
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|a) İşin Niteliği, Nev’i ve Miktarı (Fiziki)
|: 1 Adet Sadabad Konaklamasiz Orman Parkında yer alan gelir getirici tesislerin işletme hakkının, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 25 ve Ek 8’inci maddesi uyarınca kiraya verilmesi.
|a) Tahmin edilen yıllık
işletme hakkı kira bedeli
|: 2.475.000,00 TL
|b) Geçici teminat miktarı
|: 742.500,00 TL (Tahmin edilen bedelin % 30’u )
- İHALENİN :
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|a) Yapılacağı yer
|: İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Satış Salonu
|b) Tarih ve saati
|: 28 / 04 / 2023 - 10:00
- İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİK
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|5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri
kapsamında sunmaları gerekir.
|5.1.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde
ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak,
|5.1.2. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
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|5.1.5. İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş vergi
borcu olamadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan belge ( kamu kurumları hariç ),
|5.1.6. İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dan alınan belge, ( Kamu
kurumlarından istenmeyecek).
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|5.1.9. Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale dokümanının) satış
bedelinin ödenmesini müteakip, idareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi”,
|5.1.10. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
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|5.2. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek
zorundadır.
5.2.1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan ekonomik ve mali yeterlilikle ilgili belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: (kamu kurumları hariç)
Gerçek Kişilerde
5.2.1.1 İsteklinin 24.750.000,00 TL’den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu (ek belge 1) sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.
Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
Tüzel Kişiliklerde
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
5.2.1.2- İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,
5.2.1.3- İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belgeyi bilanço bilgileri tablosu (ek belge 2) sunmaları gerekmektedir.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
5.2.1.4- Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hak ediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
5.2.1.5- Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
5.2.1.6- Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hak ediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur.
İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.
- İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ (İHALE DOKÜMANI):
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|İhale Şartnamesi ve ekleri (İhale dokümanı) idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve 5.000,00 TL (beşbin) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye veznesine veya Ziraat Bankası Sarıyer Şubesi TR550001000956017623855001 hesabına numaralı hesabına yatıracaklardır.
|7. TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ :
|7.1. Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (Dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya tüzel kişi unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın
yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.
|7.2. Teklifler, 28 / 04 / 2023 cuma günü saat 09 : 59 e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan
istekliye iade edilir.
|7.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme
konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.
|7.4. İstekliler tekliflerini, “Tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedeli” üzerinden
artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
|7.5. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve
değiştirilemez.
|8. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. İLAN OLUNUR.
#ilangovtr
Basın No: ILN01815104