İHALE İLANI İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıdaki tabloda tapu bilgileri, toplam tahmin edilen bedelleri ve geçici teminat bilgileri belirtilen taşınmazların ihalesi 27.04.2023 tarihinde saat 14.00’de İnegöl Belediyesi Ek Hizmet Binası Belediye Meclis Salonunda (Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı No:41/3 İnegöl/BURSA) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesince kapalı teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

İl,

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Alan (m²)

Tapu

Niteliği Tahmin Edilen Bedel

(TL) Geçici Teminat %3 (TL)

İmar Durumu

1

Bursa, İnegöl, Akhisar

2078

8

11362,70

Arsa



80.000.000,00 TL



2.400.000,00 TL

Ticaret Alanı (T2)

Emsal:1.00 Hmax:8.50m



2 Bursa, İnegöl, Kurşunlu

132

48

11017,42

Arsa

22.100.000,00 TL

663.000,00 TL

Sanayi Alanı

Emsal: 0.50

1 – İdarenin;a) Adresi : İnegöl Belediye Başkanlığı- Sinanbey Mah. Nuri Doğrul Cad. No: 1 – BURSA/İnegölb) Telefon ve Faks : 0-224 715 10 10 – Faks: 0-224 713 75 26c) E-posta Adresi : [email protected] 2 – Satışa Konu Taşınmazların;Tapu Bilgileri, Tahmin Edilen Bedel ve Geçici Teminat Bilgileri.İhale ile satışa sunulan taşınmazın İnegöl Belediyesi mülkiyetinde olması nedeniyle Katma Değer Vergisi’ne tabi değildir.3 - İhaleye Katılabilme Şartları;Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;3.1 - Gerçek Kişiler3.1.1) İkametgâh belgesi,3.1.2) Nüfus cüzdan sureti,3.1.3) Geçici teminat makbuzu,3.1.4) Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,3.1.5) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, faks numarası ve varsa elektronik posta adresi. (bu doküman ikametgah belgesinden ayrı olarak sunulması gerekmektedir.)3.1.6) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),3.1.7) İhaleye ait dosyanın alındığına dair makbuz,3.2- Tüzel Kişiler3.2.1) Tebligat için yasal adres bildirimi3.2.2) Noter tasdikli imza sirküsü3.2.3) Geçici teminat makbuzu veya mektubu. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu süresiz ve teminat mektbunun aslı olacaktır.3.2.4) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),3.2.5) İhaleye ait dosyanın alındığına dair makbuz,3.2.6) Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri3.2.7) Şirket (Tüzel kişilik) hissedarı olmayanların, Tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ile vekalet eden kişinin kimlik fotokopisi.3.3- Ortak Girişim Olması Halinde3.3.1) Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise bu ilanın (3.1) bendinde belirtilen belgelerin, tüzel kişilik ise bu ilanın (3.2) bendinde belirtilen belgelerin yanı sıra aşağıda belirtilen belgelerin dosyasında bulunması gerekmektedir.3.3.2) 2023 yılı içinde alınmış ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir, noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı.4- Geçici Teminat Bedeli yatırmış olmak.5- İhale dokümanı İnegöl Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisinden temin edilecektir. Her bir ihale için ayrı olarak temin edilecek ihale dokümanı bedeli 500,00 TL’dir. İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanı satın almaları zorunludur.6- İhaleye katılmak isteyenler 27.04.2023 tarihi saat 13.30’a kadar ihaleyle ilgili istenen belgeleri İnegöl Belediyesi Cuma Mah. Atatürk Bulvarı No:41/3 Belediye Ek Hizmet Binası Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisine teslim etmesi veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla göndermesi gerekmektedir. Posta ile gönderilecek tekliflerde, teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.7- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.