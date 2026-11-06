IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

IĞDIR İLİ ARALIK İLÇESİNDE BULUNAN TIR PARKININ KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

Sıra İl/İlçe Ada Parsel Nevi Yıllık Tahmini Kira Bedeli Kira Süresi (Yıl) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi Saati İhalenin Yapılacağı Yerin Adresi 1 Iğdır Aralık

Emince Köyü Dilucu Mevkii 137 362 99.901,47 m2 yüz ölçümüne sahip Tır Parkının Kiralanması İşi 10.734.500,00 TL (Kdv Hariç) 10 322.035,00 TL 18.11.2026 11:00 Iğdır İl Özel İdaresi – Emek Mah. Fatih Cad. No:166 Merkez/IĞDIR



1-Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen taşınmaz üzerinde bulunan 99.901,47 m2 yüz ölçümüne sahip yerin Tır Parkı olarak kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile karşılarında yazılan tarih ve saatte hizalarında belirtilen tahmini bedel üzerinden Iğdır İl Özel İdaresi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2-Kiralaması yapılacak ihaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Iğdır İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. İhale Doküman bedeli 5.000,00.-TL olup, ihaleye katılmak isteyen istekliler ihale doküman bedelini yatırarak banka dekontunu teklif ekinde sunmak zorundadır.



3-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN :

a)Bu ihaleye ancak yerli istekliler (Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları) katılabilir.

b)Tebligat için adres beyanı

c)Kanuni İkametgâh belgesi

d)“İhale Dışı Bırakılma Durumlarında” olmadığına dair yazılı taahhütname

e)İhale dokümanının satın alındığına dair belge

f)Vekâleten ihaleye katılması halinde İstekli, adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde: İhale aşamasında ortaklardan kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak belirtilir. İş ortaklığı olunması halinde, her bir ortak tarafından; SGK Prim Borcu olmadığına ve vergi borcu olmadığına dair belgeleri ihale anında, idari şartnamenin 7.2.2. Maddesinin (a), (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair yetkili kurumlardan alacakları belgelerin ise sözleşme anında ayrı ayrı verilmesi gerekir

h)İhale yılı içinde alınmış mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi

ı)Noter tasdikli imza beyannamesi

i)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

j)İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki bir (1) ay içinde düzenlenmiş belge aslı veya noter tasdikli sureti

k)İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair, son teklif verme tarihinden önceki bir (1) ay içinde düzenlenmiş belge aslı veya noter tasdikli sureti

l)Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlara ilaveten, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi

m)Geçici Teminata İlişkin Belge: İstekli, Muhammen bedelin %3 oranı kadar olan 322.035,00-TL (Üçyüzyirmiikibinotuzbeşlira) tutarında, Iğdır İl Özel İdaresinin T.Vakıflar Bankası Iğdır Şubesi nezdindeki TR44 0001 5001 5800 7293 6382 82 nolu hesabına yatırıldığını gösterir Geçici Teminat Makbuzu veya Mevzuatına göre Bankalardan alınmış Geçici Teminat Mektubunu (Teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da) teklifleri ekinde sunmak zorundadır

n)Yerli istekli (Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı) olduğunu gösterir beyanname veya T.C. Kimlik belgesi fotokopisi

o)İhale konusu işin tamamı veya bir kısmını alt yüklenicilere yaptırılamayacağına dair taahhütname

ö)İstekli Gerçek ve Tüzel Kişilerin, ortağı olduğu veya olmadığı, hissedarı bulunduğu veya bulunmadığına dair “Ortaklık Hisse Beyannamesi” ile iş ortaklığının olup olmadığına dair beyannameyi vermeleri zorunludur



4-Komisyonlar, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.



İLAN OLUNUR.

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Basın No: ILN02586910