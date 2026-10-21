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Spor Iğdır FK’da zorlu Bandırmaspor virajı öncesi hazırlıklar sürüyor! Yeşil-beyazlılar deplasmandan zaferle dönmeye kilitlendi!
Spor

Iğdır FK’da zorlu Bandırmaspor virajı öncesi hazırlıklar sürüyor! Yeşil-beyazlılar deplasmandan zaferle dönmeye kilitlendi!

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Iğdır FK’da zorlu Bandırmaspor virajı öncesi hazırlıklar sürüyor! Yeşil-beyazlılar deplasmandan zaferle dönmeye kilitlendi!

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile kozlarını paylaşacak olan Alagöz Holding Iğdır FK, kritik mücadele öncesinde vites yükseltti. Teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma, pas ve şut organizasyonlarının ardından çift kale maçla taktik prova yapıldı. Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Kenan Koçak yönetimindeki antrenmanda oyuncular ısınma, pas ve şut çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı, 24 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak.

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