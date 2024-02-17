IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



Mülkiyeti Iğdır Belediyesine ait Merkez İlçe, Karaağaç, Baharlı Mahallelerinde bulunan mevcut oniki (12) adet taşınmazın satışı için 08/02/2024 tarih ve 28 sayılı Encümen Kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45’inci maddesine göre 29.02.2024 tarihi Perşembe günü Açık (Arttırma) Teklif Usulü ile ilanda yazılı tarih ve saatte belirtilen tahmini bedel üzerinden Iğdır Belediye Başkanlığı Encümen toplantı odasında toplanacak komisyonca ihalesi yapılacaktır.

S. No Mahallesi Ada Parsel Taşınmazın Yüzölçümü

( m2) Belediye Hissesi

(m2) Taşınmaz Niteliği Taşınmazın Fiili Durumu İmar Durum Bilgisi Tahmini Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat % 3 (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 Baharlı 1720 6 2.544,01 Tam Arsa - Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 3.820.000,00 114.600,00 29.02.2024 14.00 2 Karaağaç 3366 3 397,44 Tam Arsa - Ayrık Nizam 3 Kat Ticari + Konut Alan 320.000,00 9.600,00 29.02.2024 14.15 3 Karaağaç 3366 4 379,23 Tam Arsa - Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı 305.000,00 9.150,00 29.02.2024 14.30 4 Karaağaç 2646 8 510,26 Tam Arsa - Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı 435.000,00 13.050,00 29.02.2024 14.45 5 Karaağaç 2675 7 528,00 Tam Arsa - Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı 425.000,00 12.750,00 29.02.2024 15.00 6 Karaağaç 2675 8 461,94 Tam Arsa Yapı Var Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı 370.000,00 11.100,00 29.02.2024 15.15 7 Karaağaç 2686 2 672,67 Tam Arsa Yapı Var Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı 575.000,00 17.250,00 29.02.2024 15.30 8 Karaağaç 2716 4 634,41 Tam Arsa Yapı Var Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı 510.000,00 15.300,00 29.02.2024 15.45 9 Karaağaç 2713 3 610,89 Tam Arsa Yapı Var Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı 500.000,00 15.000,00 29.02.2024 16.00 10 Karaağaç 2721 1 510,15 Tam Arsa - Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı 435.000,00 13.050,00 29.02.2024 16.15 11 Karaağaç 2721 4 672,68 Tam Arsa Yapı Var Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı 575.000,00 17.250,00 29.02.2024 16.30 12 Karaağaç 2721 12 390,68 Tam Arsa Yapı Var Ayrık Nizam 2 Kat Konut Alanı 315.000,00 9.450,00 29.02.2024 16.45



1- İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için;



Gerçek kişilerden:

a) Kanuni ikametgâh belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopisi.

b) Vekâleten gireceklerden vekâletname.

c) Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu veya Banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun geçici, süresiz limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.

d) Şartname alındı makbuzu (500,00 TL)

e) İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) İmzalı İhale Şartnamesi.



Tüzel kişilerden:

a) Tebligat için adres beyanı.

b) Tüzel kişi adına giriyorsa Yetki belgesi veya imza sirküsü.

c) Vekâleten gireceklerden vekâletname.

d) Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu veya Banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun geçici, süresiz limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.

e) Şartname alındı makbuzu (500,00 TL)

f) İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) İmzalı İhale Şşartnamesi.



2- İhaleye ait Şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

3- İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konularak en geç ihale saatine kadar İhale Komisyonuna veya öncesinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4- Postayla başvuruda bulunacak kişilerin iadeli ve taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun şekilde hazırlayacakları teklifleri ile birlikte istenilen diğer belgeleri ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. Komisyon sorumlu değildir.

5- Iğdır Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. İLAN OLUNUR

#ilangovtr

Basın No: ILN01985756

