İftirayı yayana koruma vatansever Akit’e ceza!

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Sosyal medyadan FETÖ’cülerin meşru hükümet aleyhine yaptıkları iftiraları paylaşıp Tayyip Erdoğan’a küfre varan hakaretler savurduğunu deşifre ettiğimiz İyi Parti Disiplin Kurulu üyesi avukat Akın Uyar’ın açtığı dava, hukuk skandallarıyla birlikte sonuçlandı. Cumhurbaşkanına hakaret edip yurtdışına kaçan FETÖ’cülerin yalanlarını sosyal medya hesabında paylaşan ‘avukat’ haklı, terör örgütü yandaşlarının iftiralarının yayılmasını kamuoyuna duyuran Akit haksız bulunarak, tarihde ilk defa manevi tazminatın yanısıra, bir de maddi tazminata hükmedildi.

Her aşaması hukuk skandalı

Basın özgürlüğünü ayaklar altına alan ve hukuk tarihine geçecek karar Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden verildi. Sosyal medyadan FETÖ mensuplarının paylaşımlarını retweet eden, Tayyip Erdoğan’a hakaretler savurup FETÖ’cü hesapların montajladıkları ses kasetlerini duyuran, 15 Temmuz darbe gecesinde bazı askerlerin linç edildiği yalanını haberleştirdiğimiz Akın Uyar, gazetemize dava açtı..İyi Parti Disiplin Kurulu Üyesi ve Yozgat Belediye Başkan Adayı Av. Akın Uyar açtığı davada manevi tazminatın yanısıra, avukatlık kazancının azaldığını öne sürerek maddi tazminat da istedi.. Akit gazetesindeki haber üzerine FETÖ şüphelisi birisinin ceza davasında verdiği vekaleti sonradan geri çektiğini öne süren Av. Akın Uyar, bu sebeple 15 bin TL de maddi zararı olduğunu ileri sürdü. Gazetemiz Akit’in hukuk danışmanı Av. Ali Paccı, bu talebin hukuka aykırı olduğunu, 2019 yılında maddi kayıp yaşadığını iddia eden Akın Uyar’ın o tarihte İyi Parti Yozgat-Yerköy Belediye Başkan Adayı olduğunu ve zaten mesleğinden uzaklaşıp siyasi çalışmalara katıldığına dikkat çekti. Ancak devlet erkine yönelik hakaretleri, FETÖ’cülerin paylaşımlarını yayması, uyduruk ses kasetlerini retweet etmesi, milletin 15 Temmuz’da FETÖ’cülere karşı verdiği destansı direnişe leke süren ifadeler kullanıp paylaşımlar yapması kendi sosyal medya hesabındaki görüntülerle tescillenen Akın Uyar, mahkeme tarafından adeta ödüllendirildi.

Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşım haklı, Akit haksız!

İP Disiplin Kurulu Üyesi ve Belediye Başkan Adayı Av. Akın Uyar’ın “Akit beni yazdı gelirim azaldı” diyerek zamanaşımı süresi dolduktan sonra tazminat yükseltme talebinde bulunduğu davada, gazetemiz astronomik tazminat cezasına çarptırıldı. Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen 2019/268 Esas sayılı davada Hakim Şerife Pınar Taşdemir, Akit’i 15 bin 653 TL maddi, 5 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

İşte İP'li Akın Uyar'ın retweet ettiğini haberleştirdiğimiz için mahkum olduğumuz paylaşımlar

Akit’in ifşa ettiği için cezalandırıldığı Akın Uyar’ın “@akinnuyar” uzantılı Twitter hesabında yaptığı paylaşımların bazıları şöyle:

FETÖ’nün sosyal medyadaki kumpas hesabı Fuat Avni’nin seçimlerdeki sandık başkanlarının isimlerini sıralayıp “Ak hırsızlar listesi” diyerek hedef gösterdiği 21 Eylül 2015’teki iftira paylaşımını Akın Uyar kendi adresinde paylaştı. Akit belgeledi.

Yurtdışına kaçtığı iddia edilen FETÖ’nün gizli hesabı Fuat Avni’nin “Plan gerçekleşirse, YSK’nın sitesine girenler kendi sandık sonucunu doğru görecek ama genel sonuç AKP’nin ayarladığı şekilde olacak” ifadelerine yer verdiği paylaşım Uyar tarafından paylaşıldı. Gazetemiz haberleştirdi.

Fuat Avni’nin 10 Eylül 2015’te Başkan Erdoğan’a hakaret ederek “Yezid” dediği bir diğer paylaşım da Avukat Uyar’ın resmi hesabında paylaşıldı. Diktatörlük var denilen Türkiye’de, bir hakim cumhurbaşkanına yapılan o hakaret hakkında suç duyurusunda bulunacağına, haberi yapan Akit’i mahkum etti.

FETÖ örgütü suçlaması ile halen cezaevinde olan Ünal Tanık, FETÖ’cülerin gözaltına alınmasını; “İstanbul’da polis, sohbet toplantısını basıp 17 kişiyi gözaltına aldı” şeklinde paylaştı. Akın Uyar da bunu retweet etti. Akit yakaladı.

Yurtdışına kaçan ve halen gıyabında yargılanan FETÖ sanığı Hakan Şükür’ün, örgütün yayın organlarından Postmedya’dan alıntıladığı bir görsele yaptığı “Bozulma devrinin yeniçerileri gibi ‘söyletmen vurun’ haykırışlarıyla manşet atan medya organları var” yorumunu, Akın Uyar RT etti.

Halen kaçak olan FETÖ firarisi Tarık Toros’un 4 Ağustos 2015’teki “Arınç.. dün-bugün.. yan yana okuyun” yorumunu sahiplenip paylaşan kişi de Akın Uyar!

FETÖ’den tutuklanan ve mahkum olan Ercan Gün’ün Fox TV’de yayınladığı ve DEAŞ’ın terör saldırısının öncesinde bilindiği ancak önlem alınmadığı yalanına ilişkin uyduruk belgeyi haberleştirmesi, 21 Ekim 2015’te Uyar tarafından binlerce takipçisine ulaştırıldı.

MİT TIR’ları ihaneti dolayısıyla hakkında mahkum olan ve halen yurtdışında kaçak yaşayan Can Dündar’ın “Hapis isteminden 2 saat sonra ‘meslek onur ödülü’ geldi. Teşekkürler Büyükçekmece Belediyesi” şeklindeki 4 Ağustos 2015 tarihli paylaşımı Akın Uyar tarafından RT edildi.

“Bir o.... çocuğu ANCAK”

Akın Uyar’ın 20 Ağustos 2015 tarihli paylaşımı: “Bir o.... çocuğu ancak böyle yapar”

15 Temmuz darbe kalkışması sürecinde, 18 Temmuz 2016 tarihli paylaşımı: “Burada vatandaşla birlikte polis de linç ediyor”

16 Temmuz’da @DerenPYLŞ__71 isimli FETÖ’cünün paylaşımını RT’leyerek: “Teslim aldığınız PKK’lı kahpelere bile bunu yapmadınız yuh!”

FETÖ trollerinden @cool faik adlı kullanıcının “Öcalan’ın ses kaydı servis edildi. Erdoğan PKK ile kol kola girmiş” başlıklı yalanını 3 Mayıs 2016’da paylaştı.