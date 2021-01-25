İftihar tablosu haberlerimiz eşcinsel sapkınları zıplattı! Önlerindeki en büyük engel Akit!

yeniakit.com.tr

Başta İsveç ve Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleriyle birlikte, karanlık odağın görünen yüzü Soros'un çocukları LGBTİ sapkınları, 2020 Medya İzleme Raporu adıyla bir rapor yayınlayarak, Akit'in milli ve manevi değerlere yapılan saldırıların önünde barikat gibi durduğu ortaya çıktı.

Türkiye’deki sapkınların çatı kuruluşu KAOS GL’nin yayımladığı 2020 Medya İzleme Raporu’nda, eşcinsel tehlikeye karşı uyarıcı mahiyette haberlerin sadece Akit’te yayımlandığı ve önlerindeki en büyük engel olduğu adeta itiraf edildi.

2020 yılında ulusal medyada LGBTİ sapkınlığı hakkında çıkan 1882 haberde, Akit’in 270 haberinin toplumu bilinçlendirici bir üslupta kaleme alındığı rapora yansıdı. Türk toplum ve aile yapısını koruma amacı taşıyan haberlerimizi çarpıtan KAOS GL isimli fitne yuvası, ‘nefret söylemi’ yaydığımızı ve ‘hedef gösterme’ suçu işlediğimiz iddiasında bulundu. Raporda, mezhepçi ve bölücü yayınlar yapan; Cumhuriyet, Birgün ve Evrensel gibi gazetelerin, LGBTİ’li sapkınlara sahip çıktığından ise övgüyle bahsedildi.

Sapkınlığa karşı duran Akit'in haberlerini çarpıttılar

Akit'i hedef alan LGBTİ’li sapkınların olası provokasyonlarına karşı toplumu ve devlet yetkililerini uyaran yayınlar yapan ve işlerine gelmeyen haberlerimizi çarpıtarak bağlamından koparan KAOS GL, ‘nefret söylemi’ yaydığımızı ve ‘ayrımcı dil’ kullandığımızı iddia etti.

Skandal raporda, Akit'in haberleri için "Hak haberciliği değil" denilerek sapkınlar tarafından hedef alındı.

Diyanet'i hedef aldılar

Geçtimiz Nisan ayında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Nisan ayında verdiği hutbede İslam'ın eşcinselliği lanetlediğine değinerek, "Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu Hiv virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullanmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geçtiğimiz Temmuz ayında tüm camilerde okutulan Cuma Hutbesi'nde ise toplumsal ahlakın önemine vurgu yapılarak, “Irkımızı, rengimizi ve ömrümüzü olduğu gibi cinsiyetimizi de Yüce Yaratan belirlemiştir. Cinsiyet seçimini kişisel bir özgürlük alanı gibi göstererek ilahi iradeyi yok saymak, haddi aşma ve kulluktan sapmadır." ifadeleriyle eşcinsel sapkınlığın yaygınlaştırılması yönündeki sinsi faaliyetlere karşı toplumu uyarmıştı.

Diyanet’in fetvasını hazmedemeyen eşcinsel sapkınlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı da rapor üzerinden hedef aldı.

"Sapkınlık günah değil" diye fetva verdiler

Eşcinsel sapkınlığın önündeki en büyük engel olarak İslam'ı gören eşcinsel sapkınlar, fetva vermeyi de ihmal etmedi. Kur'an-ı Kerim'de eşcinsel sapkınlığın yasaklanmadığı iftirasını da atarak günah olmadığı yalanını öne sürdü.

Halbuki eşcinsel sapkınlık Kur'an'da açıkça yasaklanmış ve lanetlenmiştir:

"Lût''u da (peygamber gönderdik). Kavmine dedi ki: “Sizden önceki milletlerden hiçbirinin yapmadığı fuhşu mu yapıyorsunuz!”

“Çünkü siz, kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkın bir milletsiniz.”

Kavminin cevabı, “Onları (Lût ve arkadaşlarını) memleketinizden çıkarın! Çünkü onlar fazla temizlik taslayan insanlar!” demelerinden başka bir şey olmadı.

Biz de onu ve karısı dışındaki aile fertlerini kurtardık. Karısı geride kalanlardan (kâfirlerden) idi.

Ve üzerlerine dehşetli bir yağmur (taş) yağdırdık. İşte gör günahkârların sonunun ne olduğunu!" (A''râf:7/80-84)

İsveç'in desteğiyle yayınlandı

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (SIDA), sözde raporu destekleyen kuruluşlar arasında yer aldığı görüldü. Öte yandan İsveç'in Türkiye'de yuvalanan karanlık ve sapkın yapılanmaların ardında çıkması dikkat çekici olarak değerlendiriliyor.

Daha önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, "Ankara'daki bir LGBT derneğine Amerika Birleşik Devletleri 22 milyon dolar yardım yapıyor. Benim burada konuşmama gerek var mı? Neyle karşı karşıya kaldığımızı, hangi cereyanlarla karşı karşıya kaldığımızı, aslında temel hedefin şu milletin inancı, kimliği, bu coğrafyadaki varlığı olduğunu bundan sonra kelimelerle ifade etmeme gerek var mı?" diyerek Batılı ülkelerin sapkınlığı yaymaya çalıştığını resmi ağızdan ifade etmişti.

İşte Akit'in iftihar tablosu haberleri

Türk toplumunu uyaran haberlerinden gocunan KAOS GL, medya raporundan rahatsız olduğu haberlerimizin de bir kısmını yayınladı. Haberlerin "nefret dili" veya "ayrımcılık" iddialarını yansıtmadığı açıkça görülürken uyarı haberleri eşcinsel sapkınları zıplattı.

Sapkınlığa destek olan medya organlarına övgü

Öte yandan; raporda, mezhepçi, bölücü ve kışkırtıcı yayınlarıyla bilinen, Cumhuriyet, Birgün ve Evrensel gibi sözde gazetelerin, eşcinsel sapkınlığa verdikleri destekten de övgüyle bahsedildi. Malum yayın organlarının sözde "Hak haberciliği" yaptığı iddia edilerek sapkınlığı destekledikleri belirtildi.