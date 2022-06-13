İddia: Bezmialem Üniversitesi Halil Attar Camisi'ne ait alanı gasbetti!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Fatih ilçemize sahip çıkamadık. 800 vakıf eserimiz yağmalandı, yok edildi." diyerek belediye başkanlarına ve parti mensuplarına Kızılcahamam Çalıştayı'nda uyarıda bulunmasına karşın, şimdi de Halil Attar namazgah çeşme ve mescidi, Bezmialem imar planında camiye ait alan olarak görülürken, Bezmialem Üniversitesi tarafından acil servis alanı olarak inşa ediliyor.

İstanbul Çevre Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği (İSTED) Başkanı Dr. Erhan Sarışın, Fatih Haber'e konuştu.

Sarışın, Vatan Caddesi'ndeki Halil Attar namazgah çeşme ve mescidine ait alanın, Bezmialem Üniversitesi tarafından kendi alanlarına katmak sureti ile acil servisi inşasında kullanıldığını aktardı.

Sarışın'ın aktardığına göre; Vakıf mülkü bir alan olan ilgili parsel, Fatih Belediyesi'ne ait.

Tarihi çeşme ve mescidin yer aldığı alan, Fatih Belediyesi tarafından vakıflara devredilmek isteniyor. İddiaya göre, Bezmialem Üniversitesi ise, arsa vakıflara devredilmeden, alanı kendi bünyelerine katıp Acil Kliniği inşaatı için ağaçları kesti.

Halil Attar Camisi, Cumhuriyet öncesinde at arabacılarlarının bulunduğu alandaki yoğun hayvan kokusundan dolayı inşa edilmişti. İlgili alan Bezmialem imar planında Halil Attar Camisi'ne ait görünüyor.