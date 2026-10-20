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Gündem İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Brüksel’de gönül köprüsü! Gurbetteki dadaş memleket sevdalılarıyla kucaklaştı!
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Brüksel’de gönül köprüsü! Gurbetteki dadaş memleket sevdalılarıyla kucaklaştı!

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Brüksel’de gönül köprüsü! Gurbetteki dadaş memleket sevdalılarıyla kucaklaştı!

Belçika’daki kritik diplomatik temaslarını tamamlayan İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Brüksel’de yaşayan ay-yıldızlı sevdalısı gurbetçilerimizle bir araya gelerek göğsümüzü kabartan görüntülere imza attı. Fatih Camii’nde eda edilen ikindi namazının ardından esnaf ve vatandaşlarla çay eşliğinde hasbihal eden Bakan Çiftçi, coğrafyalar ayrı olsa da gönüllerin ve muhabbetin bir olduğunu tüm dünyaya bir kez daha ilan etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Belçika’daki temasları kapsamında Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Üçlü Bakanlar Toplantısı’nın ardından temaslarına devam ediyor. Bakan Çiftçi, Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Çiftçi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Brüksel’deki resmî temaslarımızın ardından, Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. İkindi namazımızı Fatih Camii’nde eda ettik, cemaatimizle çay eşliğinde hasbihal ettik. Esnafımızı ziyaret ederek hemşehrilerimizin sohbetlerine ortak olduk. Ardından İslam Toplumu Millî Görüş Belçika İslam Federasyonu’na (BİF) bağlı Hicret Camii’ni ziyaret ettik. Gençlerimizle, çocuklarımızla buluştuk; Emirdağ kekiği çayımızı yudumlayarak memleket havasını Brüksel’de soluduk. Bir çocuğumuzun tebessümünde, bir büyüğümüzün duasında, bir bardak çayın sıcaklığında aynı gönül bağını hissettik. Coğrafyalar ayrı olsa da muhabbetimiz bir, gönüllerimiz bir. Bizleri içtenlikle karşılayan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyor, her birine selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" dedi.

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