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Medya İbo Show’daki vaka gündem oldu! Çukur dizisinin kamera arkasında...
Medya

İbo Show’daki vaka gündem oldu! Çukur dizisinin kamera arkasında...

Ahlaksız ve şiddet sahneleriyle toplumun altına dinamit yerleştiren Çukur dizisinden gelen bir görüntü, İbo Show’daki anları hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 13:15:00 -
İbo Show’daki vaka gündem oldu! Çukur dizisinin kamera arkasında...

Şiddeti ve ahlaksızlığı toplumun gözüne sokan Çukur dizisi finale doğru giderken yine gündem oldu. Çukur dizisinde rol alan Damla Sönmez, Erkan Kolçak Köstendil'le aynı karavanda olduğu sırada oryantal dans etti.

Pazartesi günü reyting kaygısına giren, zaman zaman çarpık ilişkilerin de yer verildiği dizinin set arkasındaki fazla samimi görüntüler olay oldu. Sosyal medyada patlayan görüntüsü sonrası kokuşmuş mahalle ahlaksızlığa resmen güldü.

Köstendil'in dansına kafasını çevirdiği o anları paylaşan Sönmez'e, kullanıcılar, Bülent Serttaş'ı ti'ye aldığı yönünde yorumlar yaptı.

Reyting için çıplaklık, ahlaksızlık donelerini kullanan programlar ve diziler kaçınılmaz sondan kurtulamıyor. İbrahim Tatlıses reyting kaygısı uğruna programlarında dansöz oynatmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Star TV'de yayınlanan 'İbo Show'a katılan Bülent Serttaş'ın, dansöz Didem'e bakmamak için verdiği uğraş dikkat çekmiş hatta dalga konusu olmuştu.

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