İBB'nin çocuk kitabında mide bulandıran çocuk tacizi satırları! Bu rezaleti kim nasıl açıklayacak?

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İBB'nin raflarında yer alan "Çıtır Çıtır Felsefe" ile adlı çocuk kitaplarında rezil satırlar olduğu ortaya çıktı.

Kitapta, bir çocuğun cinsel tacize uğramasının detayları ile tasvir edilmesinin yanı sıra, çiftler arasında yaşanan cinsel temasta ayrıntıları ile yer aldı.

Bu rezaleti kim nasıl açıklayacak?

"Aşk ve Dostluk" adlı kitapta, çiftler arasındaki cinsel temas açık ifadelerle küçücük çocuklara anlatıldı:

Aşk ancak özel alanda var olur; ancak bu özel alanda öpücüklere, okşamalara, dokunuşlara yer vardır; bedenler birbirini keşfeder ve birbirleriyle konuşur.

Mide bulandıran satırlar!

"Çıtır Çıtır Felsefe" isimli kitapta ise bir çocuğun cinsel tacize uğradığı anlar detayları ile tasvir edildi.

Kitapta, bir erkek çocuğunun arabada yanına oturan bir erkek tarafından nasıl taciz edildiği iğrenç ifadelerle aktarıldı.