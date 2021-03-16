İBB'deki LGBT eğitiminin arkasındaki isim ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) personellerine Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersleri almayı zorunlu hale getirmesi büyük tepkiye neden oldu. Özellikle LGBT’yi meşrulaştırdığı gerekçesiyle kamuoyunun tepkisini çeken uygulamanın arkasında ise İBB Sosyal Politikalar Koordinatörlüğü yer alıyor.

Koordinatörlüğün başındaki Zelal Yalçın LGBT dostu olarak biliniyor. Şişli Belediyesi’nde LGBT derneklerinin talebi sonrasında kurulan Toplumsal Eşitlik Birimi'nde uzman olarak görev yapan Yalçın’ın, bugüne kadar LGBT+ aktivistlerini ilgilendiren bir dizi projede yer alması dikkat çekiyor.

Şişli Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Toplumsal Eşitlik Birimi’nin kuruluş sürecinde de aktif rol üstlenen Yalçın, verdiği bir röportajda, LGBT aktivisti Boysan Yakar’ın Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün danışmanlık yapmaya başlamasından sonra birimin kurulduğunu söyledi.

LGBTİ üyelerine "cinsel sağlık" hizmeti verilmesine öncülük eden Yalçın, Kurtuluş Semt Polikliniği'nde “LGBTİ dostu jinekoloji” çalışması başlatan isimlerden biri oldu. Yalçın, Şişli Belediyesi’nin 2014’ten bu yana ücretsiz ve anonim HIV testi ve HIV danışmanlık hizmeti de veriyor.

Kaynak: Yeni Şafak