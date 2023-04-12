İ L A N T.C. ULUDERE SULH HUKUK MAHKEMESİ
2023-04-12 00:03:28 -
İ L A N T.C. ULUDERE SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/60 Esas
Davacı Aslan ALTÜRK tarafından davalı Hasımsız olarak mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen EMİN ALTÜRK'ün gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 04/04/2023
GAİP
TC KİMLİK NO : 56524616814
ADI SOYADI : EMİN ALTÜRK
BABA ADI : AHMET
ANA ADI : HEYBET
DOĞUM TARİHİ : 10/01/1971
DOĞUM YERİ : ULUDERE
İKAMETGAH ADRESİ : Kılaban Mah. Uludere/ ŞIRNAK
#ilangovtr
Basın No: ILN01811140