İ L A N T.C. PAMUKOVA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/223 Esas

KARAR NO : 2022/153

Davacılar Yaşar DURUKAN, Arzu YILDIRIM vekili tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda;



1-Davanın KABULÜNE,



2-Sakarya ili, Pamukova ilçesi,Turgutlu mahallesi, Köy İçi mevkii, 138 ada, 42 parsel (eski 1353 parsel) sayılı taşınmaz üzerindeki ORTAKLIĞIN UMUM ARASINDA AÇIK ARTTIRMA YOLUYLA SATILARAK GİDERİLMESİNE,



3-Sakarya ili, Pamukova ilçesi,Turgutlu mahallesi, Köy İçi mevkii, 138 ada, 42 parsel (eski 1353 parsel) sayılı taşınmaz üzerindeki "Pamukova Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/02/2017 havale tarihli Fen bilirkişi raporunun ekinde yer alan krokide belirtilen tek katlı bina ile 1 adet ıhlamur ağacı, 2 adet dut ağacı, 4 adet nar ağacı, 1 adet vişne ağacı, 3 adet incir ağacı, 3 adet ceviz ağacı, 8 adet bağ, 2 adet kayısı ağacının" davacı Yaşar DURUKAN tarafından meydana getirildiği anlaşılmakla, Sakarya ili, Pamukova ilçesi, Turgutlu mahallesi, Köy İçi mevkii, 138 ada, 42 parsel (eski 1353 parsel) sayılı taşınmazın satışından elde edilen gelirin ziraat ve inşaat bilirkişilerinin raporunda belirlenen oran olan %23,53'lük kısmının muhdesat sahibi davacı Yaşar DURUKAN mirasçılarına ödenmesine, kalan 76,47'lik miktarın Sakarya ili, Pamukova ilçesi, Turgutlu mahallesi,Köy İçi mevkii, 138 ada, 42 parsel (eski 1353 parsel) parselin dosya içerisinde mevcut mirasçılık belgeleri ve tapu kayıtlarındaki payları oranında taraflar arasında paylaştırılmasına,



Tüm araştırmalara rağmen tebliğ yapılamayan davalı İsmail ÇENGEL adına, kararın ilanen tebliğ edilmesine karar verildiğinden, mahkememizin 22/04/2022 tarih ve 2016/223 Esas 2022/153 Karar sayılı ilamı tebliğ yerine kaim olmak üzere davalı İsmail ÇENGEL’e ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01857379