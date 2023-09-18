  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar İ L A N T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

İ L A N T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-09-18 00:01:00 -

İ L A N T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/68 Esas
Konu : Gaiplik ilanı
 
23/11/2022

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Kestelek mah, 84 Cilt,51 Aile sıra no, 10 sırada nüfusa kayıtlı, OSMAN ve SENİHA oğlu, 02/06/1958 doğumlu, 31612240256 T.C. Kimlik numaralı Burhanettin Kahraman'ın psikolojik rahatsızlığı olduğu, 20/09/2015 tarihinde ikamet ettiği Kestelek Mahallesinden hayvan bakmak işi için gittiği Kabulbaba Mahallesinde kayıp olduğu, aramalara rağmen bu güne kadar haber alınamamış olması nedeniyle gaipliğine karar verilmesi istendiğinden; Burhanettin Kahraman'ın hayatta olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olan kişilerin M.K’nın 33. Maddesi gereğince 6 ay içerisinde mahkememizin 2022/68Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur. 23/11/2022

#ilangovtr

Basın No: ILN01893278