İ L A N T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/68 Esas

Konu : Gaiplik ilanı

23/11/2022

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;



Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Kestelek mah, 84 Cilt,51 Aile sıra no, 10 sırada nüfusa kayıtlı, OSMAN ve SENİHA oğlu, 02/06/1958 doğumlu, 31612240256 T.C. Kimlik numaralı Burhanettin Kahraman'ın psikolojik rahatsızlığı olduğu, 20/09/2015 tarihinde ikamet ettiği Kestelek Mahallesinden hayvan bakmak işi için gittiği Kabulbaba Mahallesinde kayıp olduğu, aramalara rağmen bu güne kadar haber alınamamış olması nedeniyle gaipliğine karar verilmesi istendiğinden; Burhanettin Kahraman'ın hayatta olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olan kişilerin M.K’nın 33. Maddesi gereğince 6 ay içerisinde mahkememizin 2022/68Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri ilanen tebliğ olunur. 23/11/2022

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Basın No: ILN01893278