İ L A N T.C. KDZ. EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/592 Esas

KARAR NO : 2022/1696

Mahkememizce 2020/592 Esas 2022/1696 sayılı kararı dahili davalı Mustafa Durmuş adına yapılan adres araştırmalarında bir netice alınamadığından mahkememizce verilen Gerekçeli Kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Gerekçeli Karar Gereğince;

''HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçelerle;



1-Davanın KABULÜ ile, Zonguldak İli, Kdz. Ereğli İlçesi, Aydınlar Köyü, En Tarla Mevkii, 112 Ada, 24 Parselde bulunan taşınmazın aynen taksimi mümkün olmadığından genel arasındaki ve üzerindeki tüm yükümlülükleri ile birlikte açık artırma yoluyla ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE, karar verildiği verilen kararın baba adı ŞADİ, ana adı ALTUN, 25/03/1976 Kdz. Ereğli doğumlu, dahili davalı Mustafa Durmuş, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yasa yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı.'' hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01841362