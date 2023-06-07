  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar İ L A N T.C. KARŞIYAKA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ SEMİHA GÖKBELEN HAKKINDAKİ GAİPLİK İLANIDIR.
Resmi İlanlar

İ L A N T.C. KARŞIYAKA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ SEMİHA GÖKBELEN HAKKINDAKİ GAİPLİK İLANIDIR.

Yeniakit Publisher
2023-06-07 00:00:00 -

İ L A N T.C. KARŞIYAKA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/2042 Esas 30/05/2022

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaipliğine karar verilmesi istenilen Eskişehir ili, Tepebaşı ilçesi, Hamidiye mah/köy, 27 Cilt, 834 Aile sıra no, 9 sırada nüfusa kayıtlı, Kamuran ve Saadet oğlu/kızı, 01/01/1957 doğumlu Semiha GÖKBELEN'den haber alınamadığından gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olmakla; adı geçen Semiha GÖKBELEN hakkında bilgi sahibi olanların TMK'nun 31, 32, 33 ve 34.maddeleri gereğince 30 gün içinde Mahkememize haber vermeleri hususu 2.kez ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01841008