İ L A N T.C. KARŞIYAKA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ SEMİHA GÖKBELEN HAKKINDAKİ GAİPLİK İLANIDIR.
2023-06-07 00:00:00 -
İ L A N T.C. KARŞIYAKA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/2042 Esas 30/05/2022
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Gaipliğine karar verilmesi istenilen Eskişehir ili, Tepebaşı ilçesi, Hamidiye mah/köy, 27 Cilt, 834 Aile sıra no, 9 sırada nüfusa kayıtlı, Kamuran ve Saadet oğlu/kızı, 01/01/1957 doğumlu Semiha GÖKBELEN'den haber alınamadığından gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olmakla; adı geçen Semiha GÖKBELEN hakkında bilgi sahibi olanların TMK'nun 31, 32, 33 ve 34.maddeleri gereğince 30 gün içinde Mahkememize haber vermeleri hususu 2.kez ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN01841008