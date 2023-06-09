İ L A N T.C. İZMİR 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ
2023-06-09 00:00:00 -
İ L A N T.C. İZMİR 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/996 Esas31/05/2023
Konu : Gaiplik İlanı
İLAN
Konu : Gaiplik İlanı
İLAN
MAHİR İMRAY'ın mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen NALAN İMRAY gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 28268502890
ADI SOYADI : NALAN İMRAY
BABA ADI : MAHMUT
ANA ADI : NEBAHAT
DOĞUM TARİHİ : 05/11/1964
DOĞUM YERİ : ANKARA
#ilangovtr
Basın No: ILN01843290