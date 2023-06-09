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Resmi İlanlar İ L A N T.C. İZMİR 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

İ L A N T.C. İZMİR 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2023-06-09 00:00:00 -

İ L A N T.C. İZMİR 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/996 Esas31/05/2023
Konu : Gaiplik İlanı

İLAN

MAHİR İMRAY'ın mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen NALAN İMRAY gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP
TC KİMLİK NO : 28268502890
ADI SOYADI : NALAN İMRAY
BABA ADI : MAHMUT
ANA ADI : NEBAHAT
DOĞUM TARİHİ : 05/11/1964
DOĞUM YERİ : ANKARA

#ilangovtr

Basın No: ILN01843290