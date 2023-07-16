İ L Â N T.C. İSTANBUL 28. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas no : 2019/446

Karar no : 2022/560

Karar tarihi : 11/10/2022



Katılan : RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Vekili : Av.AHMET ÖZEL



SANIK : ALİ DERİNSU, Yusuf ve Zeytin oğlu, 01/07/1976 IĞDIR doğumlu, IĞDIR, MERKEZ, Asma mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:48826887146



Suç : Cumhurbaşkanına Hakaret

Suç tarihi : 14/02/2018



1-) Sanık ALİ DERİNSU hakkında Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan açılan kamu davasında atılı suçunda mağdurun yerleşim yeri adresi bakımından Mahkememizin yetkili olmadığı anlaşıldığından, 5271 sayılı CMK'nın 12/5.ve 18. Maddeleri gereğince MAHKEMEMİZİN YETKİSİZLİĞİNE,



2-) Karar kesinleştikten sonra dava dosyasının iddianamedeki anlatım ve tüm dosya kapsamına göre yargılama yapmakta görevli ve yetkili mahkeme olan İSTANBUL ANADOLU NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE,



Yukarıda açık kimliği yazılı sanık ALİ DERİNSU yapılan tüm aramalara rağmen tebligata yarar yurt içi ve yurtdışı adreslerinin tespiti ile gerekli tebliğ işlemleri yapılamadığından 7201 sayılı tebligat kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, Türkiye geneli yüksek tirajlı ilk 5 gazetelerden birinde bir defaya mahsus ve Genel kategoriye dahil İnternet Haber Sitesinden birinde bir defaya mahsus olmak üzere, ilanından itibaren 15 gün içerisinde, kanun yoluna başvurulmadığı taktirde hükmün kesileceği ilanen tebliğ olunur. 14.07.2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01860816