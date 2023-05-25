İ L A N T.C. GAZİANTEP 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/141 Esas

MALİYE HAZİNESİ ileKUDSİ KOCABATTAL arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Dava konusu dava konusu Gaziantep ili, Şahinbeyilçesi, Zeytinli Mah., 3025 parsel sayılı taşınmazda davalı Kutsi KOCABATTAL adına kayıtlı bulunan hisselerinin HAZİNE adına kayıt edilmesine karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.Dava konusu Gaziantep ili, Şahinbeyilçesi, Zeytinli Mah., 3025 parsel sayılı taşınmazda malik olarak adı geçen Kutsi KOCABATTALisimli şahsı tanıyan, bu şahıs hakkında bilgisi bulunan veya bu kişinin mirasçısı veya davaya konu taşınmazda hak sahibi olduğunu iddia eden kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize başvurmaları hususu ilanen tebliğ olunur. 18/05/2023

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Basın No: ILN01834037