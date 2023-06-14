İ L A N T.C. BOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/135

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı vekili dava dilekçesinde; Bolu ili Merkez ilçe Büyükcamii Mahallesinde bulunan 50 ada 3 parsel sayılı taşınmazda 1/2 hissedar olan "Emin kızı Sahibe Tevhide"nin kim olduğunun bilinmediği, bilenmeyen şahıs olması sebebiyle Bolu 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 21.09.2012 tarih ve 2011/1024 Esas - 2012/780 Karar sayılı ilamı ile kendisine Bolu Defterdarının kayyım tayin edildiğini belirterek, TMK 588 m gereğince kim olduğu bilinmeyen ""Emin kızı Sahibe Tevhide'nin dava konusu taşınmazda 1/2 oranındaki hissesinin kayyımlıkla idare edilen malvarlıkları ve başkaca tüm mallarının hazineye intikali ile karar verilmesi talep edilmiş olmakla, adı geçen hakkında malumatı olanların veya bulunduğu yeri bilenlerin Mahkememize bilgi verilmesi, işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde adı geçeni veya kendisini tanıyanların Mahkememize bilgi için başvurmaları halinde adı geçenin gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01844918