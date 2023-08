İ L A N ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KİRALAMA YAPILACAKTIR

İhalenin Konusu: Mülkiyeti Çekmeköy Belediye Başkanlığı’na ait Çekmeköy İlçesi Hüseyinli Mahallesi 372 Parsel sayılı 4.300,00 m² alanlı taşınmaz üzerinde bulunan natamam ticari yapının (350,00 m²) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) bendi uyarınca 10 (On) yıl süre ile 2886 sayılı yasanın 45'inci maddesi kapsamında Açık Teklif Usulü kiralama işi, Belediye Encümenince 07.09.2023 tarihinde yapılacaktır.

İşin nevi: Mülkiyeti Çekmeköy Belediyesine ait olan Hüseyinli Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi No:1 adresinde, 372 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan natamam ticari yapının kiraya verilmesi.

İlçe: Çekmeköy

İlçe/Mahalle: Çekmeköy- Hüseyinli

Cadde/Sokak: Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi No:1

Encümen Kararı: Tarih: 10.08.2023 - Karar No: 406

Kira Süresi: 10(On) yıl

Parsel: 372 Parsel

Bşk. Değ. Kom. Rp.: Tarih: 07.08.2023 Sayı: 30

İhale tarih ve saati: 07.09.2023 tarih ve saat 11:30

Muhammen Bedel (yıllık): 240.000,00 TL + KDV

Muhammen Bedel (10 yıllık): 2.400.000,00 TL + KDV

Geçici teminat: 72.000,00 TL (YetmişİkiBinTürkLirası)

İhale usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre (Açık Teklif Usulü)

İhale ilan şekli: Belediye ve Kaymakamlık İlan Panoları, Web Sitesi ve Gazete İlanı

Şartname bedeli: 1.000,00 TL (Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir)

İhale komisyonu yeri ve adresi: 1.Kat Toplantı Salonu

Belediye Başkanlık Binası, Merkez Mah. Piri Reis Cad. No:5 Çekmeköy/İST.

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER

İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle (ihale tarihinden geriye doğru 6 ay içinde alınmış olmak şartıyla) birlikte Belediye Encümeninde hazır bulunacaklardır.

A) Gerçek Kişilerden: 1- Çekmeköy İlçesi sınırları dahilinde en az 5(beş) adet şubesi bulunan firmalar katılabilir.

B) Tüzel Kişilerden: 1- Tüzel kişinin sicilinin kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili makamdan) tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge 2- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküleri 3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri 4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi 5- Derneklerden; Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti 6- Geçici teminat mektubu veya makbuzu 7- Şartname alındı makbuzu 8- Tebliğ adresi 9- Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait İmza Beyannamesi 10- Mali Hizmetler Müdürlüğünden onaylı borcu yoktur belgesi (işbu belge ihale tarihinden geriye doğru en çok 1 hafta içinde alınmış olması gereklidir) 11- Çekmeköy İlçesi sınırları dahilinde en az 5(beş) adet şubesi bulunan firmalar.

C) Ortak girişim olması halinde: 1- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, işbu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri zorunludur. 2- Türkiye’de tebligat için adres beyanı, yabancı istekliler gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre (A) veya (B) bentlerine göre ibraz edeceği belgeler, işbu belgeler yurtdışında düzenlenmiş ise her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gereklidir.

İ L A N O L U N U R

