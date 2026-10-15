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Gündem Husumetli iki aile barıştı! Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi
Gündem

Husumetli iki aile barıştı! Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Husumetli iki aile barıştı! Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi

Şanlıurfa'da husumetli iki aile barıştırıldı. Viranşehir'deki bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğinde Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından taraflar birbirlerine sarılarak barıştı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde husumetli iki aile düzenlenen törenle barıştırıldı.

Yaklaşık 2 yıl önce 1 kişinin hayatını kaybettiği kavganın ardından Ergün ve Cengiz aileleri arasında husumet başladı.

Ketikan Aşireti Derneği ve kanaat önderlerinin girişimiyle aileler husumete son vermeyi kabul etti.

 

Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğinde Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından taraflar birbirlerine sarılarak barıştı.

Birlikte yemek yiyen aileler, barış için girişimlerde bulunanlara teşekkür etti.​​​​

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