Husumetli iki aile barıştı! Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi
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Şanlıurfa'da husumetli iki aile barıştırıldı. Viranşehir'deki bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğinde Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından taraflar birbirlerine sarılarak barıştı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde husumetli iki aile düzenlenen törenle barıştırıldı.
Yaklaşık 2 yıl önce 1 kişinin hayatını kaybettiği kavganın ardından Ergün ve Cengiz aileleri arasında husumet başladı.
Ketikan Aşireti Derneği ve kanaat önderlerinin girişimiyle aileler husumete son vermeyi kabul etti.
Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi
İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğinde Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından taraflar birbirlerine sarılarak barıştı.
Birlikte yemek yiyen aileler, barış için girişimlerde bulunanlara teşekkür etti.
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