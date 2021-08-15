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Yerel Husumetli aileler birbirine girdi! Gözaltılar var
Yerel

Husumetli aileler birbirine girdi! Gözaltılar var

Antalya'nın Kepez ilçesinde husumetli iki aile arasında kavgada 3 kişi gözaltına alındı. Kavga sırasında 1 kadın fenalaştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 16:39:00 -
Husumetli aileler birbirine girdi! Gözaltılar var

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesi, Güneş Mahallesi, 6051 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir sitede oturan ve husumetli olduğu öğrenilen iki aile bugün öğle saatlerinde tartışmaya başladı.

Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Ailelerin yakınlarının da katılması ile kavga bir anda büyüdü. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler zaman zaman şahısları ayırmakta zorlandı. Kavgada demir sopaların da kullanıldığı görüldü.

Polis ekipleri, kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü. Fenalaşan bir kadın ise sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olay polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Çevrede toplanan vatandaşlar ise polisler tarafından sık sık anons yapılarak alandan uzaklaştırıldı. Polis kavga ile ilgili inceleme başlattı.

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