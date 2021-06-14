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Gündem HÜDA PAR'ın yeni Başkanlık Divanında görev dağılımı belli oldu
Gündem

HÜDA PAR'ın yeni Başkanlık Divanında görev dağılımı belli oldu

‘Memleketin HÜDA PAR’a İhtiyacı Var” temasıyla 2 Haziran’da Ankara’da düzenlenen 4. Olağan Büyük Kongresi sonrası ilk toplantısını yapan HÜDA PAR, Başkanlık Divanını belirleyerek kamuoyuyla paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 06:11:00 -
HÜDA PAR'ın yeni Başkanlık Divanında görev dağılımı belli oldu

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu başkanlığında toplanan Genel İdare Kurulu (GİK) Üyeleri, 15 Genel Başkan Yardımcısı arasında yapılan görev dağılımını belirleyerek kamuoyuyla paylaştı.

Genel Başkan Yapıcıoğlu tarafından belirlenen ve GİK tarafından da uygun bulunan görev dağılımı şöyle:

Genel Başkan Vekili İshak Sağlam, İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanı

Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Hüseyin Yılmaz Siyasi İşler Başkanı

Genel Sekreter ve Parti Sözcüsü Şehzade Demir

Genel Başkan Yardımcısı Mahmut İrtem, Medya Başkanı

Genel Başkan Yardımcısı Halef Yılmaz, Teşkilat Başkanı

Genel Başkan Yardımcısı Şeyhmus Tanrıkulu, Halkla İlişkiler Başkanı

Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan, Sosyal İşler Başkanı

Genel Başkan Yardımcısı Metin Kaya Eğitim İşleri Başkanı

Genel Başkan Yardımcısı Abdurrahman Cens AR-GE Başkanı

Genel Başkan Yardımcısı Hamdullah Tasalı Mali ve İdari İşler Başkanı

Genel Başkan Yardımcısı Eyyüp Yanaç, İktisat Başkanı

Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, Seçim İşleri Başkanı

Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Eşin, Dış İlişkiler Başkanı

Genel Başkan Yardımcısı Sema Yarar, Kadın Kollarından Sorumlu Başkan

Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin İmir, Gençlik Kollarından Sorumlu Başkan

Yeni yönetimde neler değişti?

HÜDA PAR eski Genel Başkanlığı görevini yürüten İshak Sağlam yeni yönetimde, Genel Başkan Vekili ve İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanı oldu.

Önceki dönem İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı yapan Hüseyin Yılmaz Siyasi İşler Başkanlığına,  Halkla İlişkiler Başkanlığı görevini yapan Abdurrahman Cens AR-GE Başkanlığına, GİK Üyesi Şeyhmus Tanrıkulu Halkla İlişkiler Başkanlığına, Medya Başkanlığı yapan Abdullah Aslan Sosyal İşler Başkanlığına, sosyal İşler Başkanlığı yapan Hüseyin İmir Gençlik Kollarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi.

4. Olağan Büyük Kongrede Genel İdare Kuruluna giren Dr. Halef Yılmaz Teşkilat Başkanlığına, Metin Kaya Eğitim İşleri Başkanlığına, Mahmut İrtem Medya Başkanlığına, Eyyüp Yanaç ise İktisat Başkanlığına getirildi. 

 

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