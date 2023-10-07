HÜDA PAR Lideri Yapıcıoğlu: Filistin direnişinin mücadelesi meşrudur!

HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın siyonist rejime karşı başlattığı ''Aksa Tufanı'' operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filistin direnişinin haklı ve meşru olduğunu belirten Yapıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı;

''Hemen hergün Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların yaşandığı, savunmasız insanların sokak ortasında yargısız infazla katledildiği, evlerin yıkılması suretiyle işgalin her geçen gün daha fazla genişlediği ve dünyanın bütün bu cürümlere sessiz kaldığı bir vasatta Filistin direnişinin ortaya koyduğu mücadele haklıdır, meşrudur.

Filistin'de devam eden siyonist işgal ve saldırılara karşı, Filistin direnişinin haklı ve meşru mücadelesinin yanındayız.

Kudüs, Mescid-i Aksa ve bir bütün olarak Filistin işgalden kurtuluncaya kadar Filistinli kardeşlerimizle olan dayanışmamız sürecektir.

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Siyonist işgal bölge barışının önündeki en önemli engeldir; siyonist zihniyet dünya barışına en büyük tehdittir.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve İslam ülkeleri başta olmak üzere, barış ve huzurdan yana her kişi, kurum ve devlet, vakit kaybetmeden siyonist işgale karşı Filistin direnişinin yanında durarak net bir tavır almalıdır.''