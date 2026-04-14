HOPA KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2014/7 Esas

KARAR NO : 2015/3

Davacılar DURSUN BAŞAR, FERAH SATIŞ, HASAN CAVİT KURAL, HÜSEYİN YENİGÜL aleyhine mahkememizde açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

1-Davanın reddine,

2- Artvin, Kemalpaşa Cumhuriyet Mah. bulunan;

112 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 4 pay kabul edilerek birer payın; Sevdiye Yılmaz, İlknur Şahin, Turgay Yılmaz ve Burhan Yılmaz adına,

112 ada 8 parsel sayılı taşınmazın Ali Kazaskeroğlu adına,

112 ada 9 parsel sayılı taşınmazın Adil Bülbül adına,

112 ada 10 parsel sayılı taşınmazın Muzaffer Alper adına,

113 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 4 pay kabul edilerek; 1 payın Sevim Bayraktar , 3 payın Cengiz Bayraktar adına,

113 ada 2 parsel sayılı taşınmazın Sevim Bayraktar adına,

113 ada 3 parsel sayılı taşınmazın Fahrettin Civelek adına,

113 ada 4 parsel sayılı taşınmazın Miraç Yılmaz adına,

113 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 42 pay kabul edilerek; 7 payın Adem Yılmaz, 7 payın Selçuk Yılmaz, 7 payın Miraç Yılmaz, 21 payın Kemal Yılmaz adına,

114 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 2 pay kabul edilerek; 1 payın Mevlüt oğlu Fehmi Gümüşkaya, 1 payın Kenan Gümüşkaya adına,

114 ada 2 parsel sayılı taşınmazın Ömer Oğuz adına,

114 ada 3 parsel sayılı taşınmazın Ömer Oğuz adına,

114 ada 4 parsel sayılı taşınmazın Rüstem Yılmaz adına,

114 ada 5 parsel sayılı taşınmazın Necati Yılmaz adına,

114 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 4 pay kabul edilerek; 1 payın Sevim Bayraktar, 3 payın Cengiz Bayraktar adına,

114 ada 7 parsel sayılı taşınmazın Rüstem Yılmaz adına,

116 ada 1 parsel sayılı taşınmazın tamamı 2 pay kabul edilerek; 1 payın Ali oğlu Muammer Aydın, 1 payın Etem Aydın adına,

116 ada 2 parsel sayılı taşınmazın tamamı 2 pay kabul edilerek, 1 payın Paşa Altunkaya, 1 payın Cemal oğlu Ziya Altunkaya adına,

116 ada 3 parsel sayılı taşınmazın Lütfü Altunkaya adına,

116 ada 4 parsel sayılı taşınmazın Nuri Keleş adına,

116 ada 5 parsel sayılı taşınmazın tamamı 2 pay kabul edilerek; 1 payın Kandemir Kibar, 1 payın Alihan Tatar adına,

116 ada 6 parsel sayılı taşınmazın Adem Dalkılıç adına,

116 ada 7 parsel sayılı taşınmazın Yalçın Vayiç adına,

116 ada 8 parsel sayılı taşınmazın Zeki Tatar adına,

116 ada 9 parsel sayılı taşınmazın Necati Yenigül adına,

116 ada 10 parsel sayılı taşınmazın Yaşar Gümüşkaya adına,

116 ada 11 parsel sayılı taşınmazın tamamı 2 pay kabul edilerek; 1 payın Muzaffer oğlu Ender Karataş, 1 payın Fahrettin Karataş adına,

116 ada 12 parsel sayılı taşınmazın Murat Yıldız adına,

116 ada 13 parsel sayılı taşınmazın tamamı 2 pay kabul edilerek; 1 payın Yalçın Vayiç, 1 payın Yusuf Vayiç adına,

116 ada 14 parsel sayılı taşınmazın Ramiz Balcı adına,

116 ada 15 parsel sayılı taşınmazın Sait Yenigül adına,

116 ada 16 parsel sayılı taşınmazın Ertan Bayram Balkaya adına,

116 ada 17 parsel sayılı taşınmazın Yusuf Vayiç adına,

116 ada 18 parsel sayılı taşınmazın Zühtü Yenigül adına,

116 ada 19 parsel sayılı taşınmazın tamamı 2 pay kabul edilerek; 1 payın Eset Şimşek, 1 payın Turan Şimşek adına,

116 ada 20 parsel sayılı taşınmazın tamamı 16 pay kabul edilerek; 4 payın Sırrı eşi Havva Şimşek, 3 payın Ercan Şimşek, 3 payın Yücel Şimşek, 3 payın Gülderen Şimşek, 3 payın Taner Şimşek adına,

150 ada 1 parsel sayılı taşınmazın tamamı 4 pay kabul edilerek; 1 payın Saim Lukumci, 1 Payın Kenan Lukumci, 1 payın Kerim Lukumci, 1 payın Kadir Lukumci adına tapuya kayıt ve tesciline,

Dosya içerisinde yapılan tüm yargılama giderlerinin ve red harcının davacı ve müdahil davacılar üzerinde bırakılmasına,

Bir kısım davalılar kendini vekil ile temsil ettirdiğinden 1500 TL Vekalet ücretinin davacı ve müdahil davacılardan alınarak bir kısım davalılara verilmesine,

Mahkememizce resen karşılanan yargılama giderlerinin davacı ve müdahil davacılardan alınarak Hazineye gelir kaydına karar verilmiş olup,

Ve bu kararın tebliğinden sonra davalı Oğuz Özgümüş ve davacı-karşı davalı Lütfü Özgümüş'ün sunmuş olduğu 18/05/2015 tarihli dilekçesi ve davalı kurum vekilinin sunmuş olduğu 01/11/2024 tarihli temyiz dilekçesi ile hükmün bozulması yönünde temyiz edildiği, yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresleri tespit edilemeyen taraflardan Murat ve Müzeyyen oğlu 1953 doğumlu Mustafa Şengöl'e ve Mustafa Asım ve Saniye oğlu 1957 doğumlu Turgut Başar' a gerekçeli karar ve temyiz başvuru dilekçelerinin ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde mahkememize veya başka yer mahkemesine verilecek dilekçe ile Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 20/02/2026

