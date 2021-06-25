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Gündem "Hocaların hocası" deniliyordu! Hayatının şokunu yaşadı… Tam 20 milyon lira
Gündem

"Hocaların hocası" deniliyordu! Hayatının şokunu yaşadı… Tam 20 milyon lira

Deprem profesörü Halit Demir, Zekeriyaköy'deki gayrimenkullerinin satışı için anlaştığı gayrimenkul uzmanı tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikâyetçi oldu. Demir'in Sarıyer'de yaklaşık 20 milyon lira değerinde arazisi vardı.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 08:15:00 -
"Hocaların hocası" deniliyordu! Hayatının şokunu yaşadı… Tam 20 milyon lira

Bilim elçisi olarak tanınan Kültür Üniversitesi Rektörü Sıddıka Semahat Demir'in babası olan ve "Hocaların hocası" olarak bilinen Halit Demir, kendisini gayrimenkul uzmanı olarak tanıtan Cevdet Düz ile tanıştı. Demir'in Sarıyer'de yaklaşık 20 milyon lira değerinde arazisi vardı.

Villa ve araziyi sitede gördü

Araziyi değerinden çok daha fazla bir ücrete satacağını vaat eden Cevdet Düz ile anlaşan Demir, kızı aracılığıyla Düz'e satış için vekâletname verdi.

Aradan aylar geçti. İddiaya göre profesörün kızı, günlerce Düz'e ulaşmaya çalıştı. Söz konusu hukuk bürosuna ait adreste Düz'ü bulamayan kızı, vekâletnameyi iptal ettiklerini gösteren bir mesaj attı.

Rektör Sıddıka Semahat Demir, geçtiğimiz günlerde ünlü bir emlak satış sitesinde kendilerine ait villa ve arazinin satışa çıktığını gösteren bir link gördü. Linki tıkladığında sahibinin başka bir isim olduğunu gördü.

Aile, Zekeriyaköy'deki villa ve arazinin başka bir şahsa aylar önce devredildiğini öğrendi. Şok yaşayan aile, şikâyetçi oldu.

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Yorumlar

Temel

Ne diyelim darısı hissettirmeden milletten çalmadan çalan makam sahiplerine olsun.
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