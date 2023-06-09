HIRDAVAT, NALBURİYE MALZEMELERİ İLE JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR

MALTEPE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ



2023 YILI MUHTELİF MAL ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/562255

1-İdarenin a) Adı : MALTEPE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Feyzullah Mh. Bağdat Cd. 292 MALTEPE/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2164176117 - 2164416204 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2023 YILI MUHTELİF MAL ALIM İŞİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 2023 YILI MUHTELİF MAL ALIM İŞİ TOPLAMDA 280 KALEM İŞ OLUP ( 10 TOP SİYAH MEBRAN, 4 ADET ŞARJLI MATKAP, 2 ADET AĞAÇ KESME MOTORU, 4 ADET TIRPAN MOTORU, 10 ADET TIRMIK, 10 ADET EL ARABASI, 6 KALEM ÇOCUK OYUN GRUBU YEDEK PARÇALARI, 33 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ, 89 KALEM SULAMA SİSTEMİ MALZEMELERİ, v.b ) MAL ALIM İŞİ .

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ DEPOSU ç) Süresi/teslim tarihi : ÜRÜNLER SÖZLEŞME SÜRESİ BOYUNCA PEYDER PEY TESLİM EDİLECEKTİR. d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP 3 GÜN İÇERİSNDE İŞE BAŞLANACAKTIR.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.07.2023 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : MALTEPE BELEDYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ CEVİZLİ MAH TUGAYYOLU CAD YAVUZ SELİM SOK NO:1 MALTEPE/İSTANBUL



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: MALZEMELERİN TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALAN TEKNİK KRİTERLERE UYGUNLUĞUNU BELİRLEMEK AMACIYLA NUMUNE VERİLECEKTİR.

AŞAĞIDA LİSTEDEKİ ÜRÜNLERİN İSTİKLİLER NUMUNE VE BELGELERİNİ İHALEDEN SONRA İDARENİN BELİRLEYECEĞİ TARİHTE TESLİMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK ZORUNDADIR.

NUMUNE İSTENEN MALZEME LİSTESİ SIRA NO MALZEME ADI 12 ELMAS UÇLU HİLTİ UCU (6 ve 6,5 luk) 14 KERPETEN (BÜYÜK BOY) 20 HIZLI YAPIŞTIRICI 32 DAİRE ELMAS TESTERE (30LUK) 33 SİYAH MEMBRAN 35 1.SINIF ÇAM KERESTE (5X10X300) 39 ŞARJLI MATKAP 18W 5 AMP 41 BANK AYAĞI 48 BOYA TABANCASI (1.8LİK) 51 NİTRİL KİMYASAL ELDİVEN 58 YOL BORDÜRÜ 65 AĞAÇ KESME MOTORU (BÜYÜK) 66 AĞAÇ KESME ZİNCİRİ (KÜÇÜK) 71 TIRPAN MOTORU 76 TIRPAN MASKESİ 77 FORM MOTORU 79 EĞRİ AĞIZLI ÇİM BUDAMA MAKASI 81 YÜKSEK DAL BUDAMA MAKASI 83 AĞAÇ BUDAMA MOTORU KLAVUZU (PALA) 85 TIRMIK 90 EL ARABASI 91 MERKEZİ KİLİT 92 İŞ ELDİVENİ 96 YELPAZE TIRMIK 100 108 PARÇA LOKMA TAKIMI 102 CIRCIR KOMBİNE ANAHTAR TAKIMI 103 YAN KESKİ 113 TEK KULELİ OYUN GRUBU 119 KOMBİNE VÜCUT GELİŞTİRME SİSTEMİ 122 BASKETBOL GRUBU 127 DÖNENCE 131 SALINCAK MAPASI (8'LİK ) 137 40X60 PROFİL 142 SARJLI TEL KESME MAKASI 147 ÇÖP KOVASI 150 TEL ÖRGÜ (1,5x15 m) 153 3" KÜRESEL VANA 158 1/2" KÜRESEL VANA 162 SPRAY SPRINK 163 QUICK COUPLINK 3/4" TAKIM CS122 200 EVYE BATARYASI 203 PGP ULTRA ROTOR 3/4" AÇI HAFIZALI 240 DALGIÇ MOTOR (650 W /1100 W) DİP POMPASI 243 220 WATT LED PROJEKTÖR (BEYAZ) 252 25 A TRİFAZE SİGORTA 256 40 A 30 MA TRİFAZE KAÇAK AKIM RÖLESİ 258 16’LIK TİJ (PUL VE SOMUNU İLE TAKIM HALİNDE) 261 180’LİK ELEKTRİKÇİ PENSESİ 265 KOMBİ SAYAÇ 280 JENERATÖR Numune getirmeyen, numuneleri eksik getiren idareye sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

BU İHALEDE BENZER İŞ OLARAK, HIRDAVAT VEYA NALBURİYE MALZEMELERİ SATIŞ İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



#ilangovtr

Basın No: ILN01841807