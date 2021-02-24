  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hilafet videosu çeken 4 kadın gözaltına alındı! Video çekmek de suç oldu
Gündem

Hilafet videosu çeken 4 kadın gözaltına alındı! Video çekmek de suç oldu

İstanbul, Bursa ve Bilecik’ten sonra şimdi de Ankara’da Hilâfet videosu için evlere baskın ve gözaltılar yapıldı. Afyonkarahisar’ın Amuriye beldesinde video çeken biri 16 yaşında olmak üzere 4 hanıma yönelik emniyetin gözaltı işlemi tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 09:36:00 -
Hilafet videosu çeken 4 kadın gözaltına alındı! Video çekmek de suç oldu

 Mustafa Şaşmaztürk 

Dün sabah Ankara’daki evlerinden alınan; Müzeyyen Sevinç, Hatice Yıldız, Zehra Yavuzkan ve 16 yaşındaki Saliha Yıldız, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Akit’e olayı değerlendiren Mahmut Kar, “3 Şubat Çarşamba günü İstanbul Üsküdar’da Hilafet hakkında çekilen bir video ile ilgili sanki açık bir talimat ile başlatılan gözaltılar, Bursa ve Bilecik’ten sonra şimdi de Ankara’da Müslüman kadınlara kadar ulaştı. Hilafetin yıkılışının hicri 100. yılı münasebetiyle bu video çekimlerinde bulunan kardeşlerimize yönelik baskı ve gözaltılar bize 28 Şubat sürecini hatırlattı” dedi.

Gözaltına alınan Müzeyyen Sevinç’in eşi, Köklü Değişim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kurtuluş Sevinç ise şunları söyledi: “Emniyet güçleri sabah namazı vaktinde evimize geldi ve evimizi aramadı. Bandrollü birkaç kitaba ve eşimin cep telefonuna el koydular. Eşimin, birkaç gün önce ayağından bir operasyon geçirdiğini, doktorunun bir ay süreyle ayağının üzerine basmasını yasakladığını, üstelik anne bakımına muhtaç çocuğumuzun olduğunu belirterek, çağrılsaydık gelebileceğimizi söylememize rağmen yürümekte zorlanan eşim gözaltına alındı. Eşimin Ankara’dan Afyon’a sevk edileceği ifade edildi.” 

Köklü Değişim Medya’dan yapılan açıklamada ise, “Hilafet'in kurulması için çağrı videosu çeken kardeşlerimize yapılanlar, 28 Şubat uygulamalarına çok benzemektedir. Yaptıkları şey, Hilâfet’in ilgasının 100. Yılı münasebetiyle bir video çekmek olan kardeşlerimizin hemen serbest bırakılması gerektiğini hatırlatıyor, kardeşlerimize ve ailelerine sabırlar diliyoruz” denildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

okkeş

Başlığa bak hizaya gel Video çekmek te suç oldu. bu haberi yapan milleti  mı zannediyor? provakasyon olduğu bal gibi belli, seriat isteyen önve kendi hanesinde yaşasın, çoluk çocuğuna yaşatsın sonra millete yaşatsın, böyle pankart vs geçiniz. hilafet gelse gerçekte önce kendi kelleri gider. kimin ne yaptığını Allah görüyor ve biliyor. Akit sizi de çözemedim alabalık gibisiniz
  • Yanıtla

Putsavar

YAZIKLARRR OLSUNNNNN....
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
ABD'li generalden Patriot itirafı
Dünya

ABD'li generalden Patriot itirafı

ABD'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan, ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı General John Hayten, Patriotların imalat sorunu olduğunu ve elle..
PKK’lılarla “kadın dayanışması” yapan Akşener, mağdur AK Partili olunca böyle saldırdı!
Siyaset

PKK’lılarla “kadın dayanışması” yapan Akşener, mağdur AK Partili olunca böyle saldırdı!

PKK yanlısı Başak Demirtaş’a sosyal medyadan hakaret içerikli mesaj yayınlanınca “kadın dayanışması” adı altında hemen Demirtaş’a destek ver..
ABD'li albaydan ezber bozan PKK açıklaması
Dünya

ABD'li albaydan ezber bozan PKK açıklaması

ABD eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin Başdanışmanı Albay Rich Outzen, terör örgütü PKK'nın Kürtleri temsil etmediğini söyleyerek..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay