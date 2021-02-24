Hilafet videosu çeken 4 kadın gözaltına alındı! Video çekmek de suç oldu

Mustafa Şaşmaztürk

Dün sabah Ankara’daki evlerinden alınan; Müzeyyen Sevinç, Hatice Yıldız, Zehra Yavuzkan ve 16 yaşındaki Saliha Yıldız, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Akit’e olayı değerlendiren Mahmut Kar, “3 Şubat Çarşamba günü İstanbul Üsküdar’da Hilafet hakkında çekilen bir video ile ilgili sanki açık bir talimat ile başlatılan gözaltılar, Bursa ve Bilecik’ten sonra şimdi de Ankara’da Müslüman kadınlara kadar ulaştı. Hilafetin yıkılışının hicri 100. yılı münasebetiyle bu video çekimlerinde bulunan kardeşlerimize yönelik baskı ve gözaltılar bize 28 Şubat sürecini hatırlattı” dedi.

Gözaltına alınan Müzeyyen Sevinç’in eşi, Köklü Değişim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Kurtuluş Sevinç ise şunları söyledi: “Emniyet güçleri sabah namazı vaktinde evimize geldi ve evimizi aramadı. Bandrollü birkaç kitaba ve eşimin cep telefonuna el koydular. Eşimin, birkaç gün önce ayağından bir operasyon geçirdiğini, doktorunun bir ay süreyle ayağının üzerine basmasını yasakladığını, üstelik anne bakımına muhtaç çocuğumuzun olduğunu belirterek, çağrılsaydık gelebileceğimizi söylememize rağmen yürümekte zorlanan eşim gözaltına alındı. Eşimin Ankara’dan Afyon’a sevk edileceği ifade edildi.”

Köklü Değişim Medya’dan yapılan açıklamada ise, “Hilafet'in kurulması için çağrı videosu çeken kardeşlerimize yapılanlar, 28 Şubat uygulamalarına çok benzemektedir. Yaptıkları şey, Hilâfet’in ilgasının 100. Yılı münasebetiyle bir video çekmek olan kardeşlerimizin hemen serbest bırakılması gerektiğini hatırlatıyor, kardeşlerimize ve ailelerine sabırlar diliyoruz” denildi.