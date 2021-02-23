Hilafet çağrısı yapan 4 kadına skandal gözaltı!

HizbutTahrir, hilafetin kaldırılışının hicri olarak yüzüncü yıldönümünde "Hilafet yeniden kurulsun" çağrısı yapan bir kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında bazı kişiler İstanbul, Bilecek ve Afyonkarahisar'da "hilafet" çağrısının yapıldığı videolar çektiler.

21 Şubat'ta İstanbul Üsküdar'da ve Bilecik Ertuğrul Gazi mezarında çekilen videolar nedeniyle toplamda 7 kişi gözaltına alınmıştı. Bilecik'te video çeken 3 kişinin Bursa'da ikamet ettiği belirlenmişti.

4 kadın gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın tarihi Amuriye bölgesinde, video çeken 5 kadından 4'ü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Konuyla ilgili Köklü Değişim Yayınları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bu kez zulüm Afyonkarahisar Amuriye'de video çeken biri 16 yaşında 4 Müslüman bacımıza yönelik yapıldı. Bu sabah evlerinden alınan Müzeyyen Sevinç, Hatice Yıldız, Zehra Yavuzkan ve 16 yaşındaki Saliha Yıldız, ifadeleri alınmak üzere ilgili birimlere götürüldüler. Sadece Müslüman kadınların esaretten kurtarılması ve Hilafetin kurulması için çağrı videosu çeken bacılarımıza yapılan bu gözaltı, 28 Şubat uygulamalarına çok benzemektedir" denildi.

"Hilafetsiz yüz yıl yeter artık" başlıklı videolarda, yeni yüzyılda hilafetin geri getirilmesi çağrısında bulunularak, "Müslümanlara sesleniyoruz. Hilafeti yeniden kurun" ifadeleri kullanıldı.

Büyük tepki

Kadınların gözaltına alınması sonrası açılan #MüslümanBacılarGözaltında etiketine onbinlerce tweet yağdı. Etiket Türkiye'de TT listesine girdi.