Hiç utanmıyor musunuz! Başörtülü avukatları baroya almayanlar şimdi ‘gaylik lezbiyenlik haktır’ diyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, geçtiğimiz hafta verdiği Cuma hutbesinde, “İslam; Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayrı meşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi 'zina' olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte hareket edelim” demişti.

Ali Erbaş’ın sözlerinin ardından İslam’ın hükümlerini kaldıramayan Ankara Barosu, Din-i Mübin’e olan düşmanlığını ortaya koymuş ve akılalmaz bir basın açıklaması yayınlamıştı. Açıklamada, “Görevde olduğu süre boyunca çocuk tecavüzcülerine gözlerini kapatıp kadın düşmanlığının manevi zeminini dini söylemlerle meşrulaştırma çabası karşılığında maaş alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın deprem, LGBTİ+, kadın ve çocuk söylemlerine rağmen halen görevde kalması durumunda, sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle cadı diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi meydanlarda şaşırtmamalıdır.” ifadesi kullanılmış ve sapkınlık utanmadan savunulmuştu.

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Ankara Barosu’nun İslam düşmanlığı ve eşcinsel seviciliği de masaya yatırıldı.

Ankara Barosu’nun eşcinselliği hak olarak görmesini eleştiren Karahasanoğlu, “2 sene öncesine kadar başörtülü kadınları baroya kabul etmiyordu bunlar. Şimdi, gaylik lezbiyenlik haktır, diyorlar” şeklinde konuştu.