Herkesin kullandığı dev alışveriş sitesi kapatılıyor! İflas mı etti?

E-ticaret kullanımının artmasıyla birlikte markalar arasındaki rekabet de git gide artıyor. Yaklaşık üç yıl önce Boyner Mağazacılık ile birleşen Morhipo’nun kapatılacağı duyuruldu.

Morhipo 2011 yılında kurulmuş, 2020’de Boyner tarafından satın alınmıştı. Satın alımdan sonra ise markada herhangi bir değişiklik yapılmamıştı. Ancak 17 Ekim itibarıyla işler değişecek.

Boyner Grup tarafından müşterilere gönderilen bilgilendirmeye göre Morhipo.com sitesi kapatılacak.