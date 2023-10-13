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Aktüel Herkesin kullandığı dev alışveriş sitesi kapatılıyor! İflas mı etti?
Aktüel

Herkesin kullandığı dev alışveriş sitesi kapatılıyor! İflas mı etti?

Yeniakit Publisher
2023-10-13 11:19:00 -
Herkesin kullandığı dev alışveriş sitesi kapatılıyor! İflas mı etti?

E-ticaret kullanımının artmasıyla birlikte markalar arasındaki rekabet de git gide artıyor. Markalar da piyasada tutunmakta güçlük çekiyor.

E-ticaret kullanımının artmasıyla birlikte markalar arasındaki rekabet de git gide artıyor. Yaklaşık üç yıl önce Boyner Mağazacılık ile birleşen Morhipo’nun kapatılacağı duyuruldu.

Morhipo 2011 yılında kurulmuş, 2020’de Boyner tarafından satın alınmıştı. Satın alımdan sonra ise markada herhangi bir değişiklik yapılmamıştı. Ancak 17 Ekim itibarıyla işler değişecek.

Boyner Grup tarafından müşterilere gönderilen bilgilendirmeye göre Morhipo.com sitesi kapatılacak.

MÜŞTERİLER KİMİNLE İRTİBATA GEÇECEK?

Morhipo'nun attığı maile göre, müşteriler siteden aldıkları bir ürünü iade ya da değişim için Boyner'le iletişim kuracaklar.
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