Herkes bu karara öyle de böyle de uyacak! Cezası 617 TL

30 Mart 2005 tarihli 5236 sayılı kabahatler kanunuyla park, bahçe, mesire alanı gibi halka açık alanlarda alkol tüketimi yasaklandı.

Bu kapsamda "toplum düzenini, genel ahlâkı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla" uygulanmaya başlanan kararın sık sık göz ardı edilmeye başlandığı gözlendi.

Valilik uygulamayı hatırlattı

Bu duruma karşı İstanbul Valiliği'nden bir adım geldi. Geçmiş dönem kararının hatırlatılması amacıyla Vali Davut Gül'ün ağzından bir yazı yayınlanarak ilgili kurumlara gönderildi.

Yayınlanan yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Alkol satışı ve tüketilmesi ruhsatı bulunan işletmelerin dışında park, piknik ve mesire alanı, sahil bandı, plaj vb alanlarda çevrenin rahatsız edilmemesi, olumsuz görüntülerin oluşmasına mahal vermemek amacıyla alkol satışı ve tüketilmesinin önlenmesi bahsi geçen yerlerde emniyet/jandarma ve zabıta birimleri tarafından sorumluluk alanlarında etkin bir şekilde denetimlerin yapılarak asayişi, halkımızın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan verilmemesi, Kanun, Yönetmelik ve Genel Emir hükümlerine uymayan kişiler ve işletmeler hakkında yasal işlem yapılması hususlarında konunun sıralı/sorumlu amirler ve yerel yönetimlerce titizlikle takip edilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususu ilanen tebliğ olunur. Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Davut Gül "

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlgili yazıda 'sarhoş' olarak başkalarının huzur ve sükûnunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan kişiye, kolluk kuvvetleri tarafından 617 TL idari para cezası verileceği belirtildi.

Algı operasyonuna soyundular: Valilik yalanladı

Öte yandan hatırlatmanın yayınlanması sonrası bazı medya organları ve sosyal medya kullanıcıları durumu 'İstanbul'da halka açık alanlarda alkol tüketimi yasaklandı' diyerek algı operasyonuna kalkıştı. Bunun üzerine Valilik, alkol kullanım ve satışına ilişkin yeni bir uygulama kararı bulunmadığını belirterek bir açıklama yayınladı. Açıklamada 'yasağa ilişkin hatırlatma yapıldığı' vurgulanarak şu ifadeler yer aldı:

"Valiliğimizce alınan alkol kullanım ve satışına ilişkin yeni bir uygulama kararı bulunmamaktadır. Bununla birlikte; 17.08.2023 tarihinde yayımladığımız genelgeyle, 4250 sayılı kanunla belirlenen alkol satış ve kullanım alanlarına ilişkin uygulama yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin gerekliliğini ilgili kurumlara (Kaymakamlık ve Belediyeler) hatırlatmış bulunmaktayız.

İstanbul Valiliği olarak bu hatırlatma genelgesini yayımlamamızda, İlçe ziyaretlerimizde muhtarlarımızdan, sosyal medya ve bireysel olarak vatandaşlarımızdan gelen, alkol tüketimine bağlı olarak gelişen asayişi bozucu olaylara ilişkin şikayetler etkili olmuştur.

Hatırlatma genelgemizde özetle kanunla belirlenmiş;

- 18 yaş altı çocuklara alkol satışının yapılmaması,

- Ruhsatlı Alkol satışı yapılan Lokanta ve Restoranlar dışında 22.00 – 06.00 saatleri arasında Perakende alkol satışının yapılamayacağı,

- Sarhoşluk sebebiyle halkın huzurunu bozacak şekilde hareket edilmemesi,

- Alkol satışı ve tüketilmesi; ruhsatı bulunan işletmeler dışında yapılmaması. (Park, piknik ve mesire alanları, sahil bandı, plaj vb. alanlarda)

- Bahsi geçen yerlerde emniyet, jandarma ve zabıta birimlerinin etkin denetimleriyle asayişi, halkımızın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan vermemesi

Hususlarında ilgili birimler talimatlandırılmıştır. " Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur. 30.08.2023