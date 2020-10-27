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Eğitim Hemşirelik taban puanları 2021! Hemşirelik puanları | Hemşirelik başarı sıralaması
Eğitim

Hemşirelik taban puanları 2021! Hemşirelik puanları | Hemşirelik başarı sıralaması

Hemşirelik taban puanları, hemşirelik puanları, hemşirelik başarı sıralaması 2021 YKS sınavına girecek adaylar tarafından merak edilmekte. Hem ÖSYM üniversite tercih kılavuzu hem YÖK Atlas tercih robotu tabun puanları, başarı sıralamalarını aşağıdaki haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz. 2021 AYT hemşirelik taban puanları ve başarı sıralamaları puan durumu.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 18:09:00 - 2020-10-27 18:09:46
Hemşirelik taban puanları 2021! Hemşirelik puanları | Hemşirelik başarı sıralaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan 2021 YKS TYT AYT sınavına girecek adaylar hemşirelik fakültesi kaç puanla öğrenci alıyor, hemşirelik taban puanları, hemşirelik başarı sıralaması kaç? Hemşirelik fakültesi tercihi için kaç puan gerekir? gibi soruları merak ediyor. YÖK atlas hemşirelik tercih robotu üzerinden yayınlanan Hemşirelik Fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması şu şekildedir:

Hemşirelik taban puanları YKS 

ÖSYM YKS taban puanları için tıklayın

YÖK Atlas taban puanları için tıklayın

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