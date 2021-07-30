Hektar ne demek? Hektar ne kadar? Hektar kaç metrekare? 1 hektar kaç dönüm?
Türkiye’nin farklı bölgelerindeki ormanlar yanıyor. Yanan her bir ağaç ile Türkiye’nin ciğerleri cayır cayır yanıyor. Muğla, Aydın, Antalya, Karaman, Kütahya, Mersin, Adana, Osmaniye ve Kayseri’de eş zamanlı orman yangınları meydana geldi. 67noktada çıkan yangınların 57'si kontrol altına alındı. Meydana gelen yangınlarda kaç hektarın yandığı henüz resmi olarak açıklanmadı. Geçen yıl Türkiye'de yanan alanların toplamı 20 bin hektar oldu. Peki hektar ne demek? Hektar ne kadar? Hektar kaç dönüm? Hektar hesaplama nasıl yapılır?
Yangında kaç hektar ormanlık alan zarar gördü? soruları Türkiye'nin ciğerlerinin yandığı orman yangınları sonrası sorulmakta. Peki hektar ne demek? Hektar hesaplama nasıl yapılır? Hektar, sembolü ha. 10.000 m²'ye eşit olan alan ölçü birimi. Hekto ve ar sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur ve 100 ar anlamına gelir. 1 dekar (dönüm) 1000 metrekareye (m²), 1 hektar 10.000 metrekareye (m²) eşittir. Alanı 100 metrekare (m²) olan alan ölçüsüne de ar denir. Genel olarak arazi alan ölçümünde kullanılır, tarım ve ormancılık alanlarında sıklıkla kullanılan alan ölçüm birimidir.
1 hektar kaç dönüm?
1 hektar = 10.000 metrekare (m²), 10 dönüm
1 dekar kaç dönüm?
1 dekar = 1 dönüm = 1000 metrekare (m²)