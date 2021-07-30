Hektar ne demek? Hektar ne kadar? Hektar kaç metrekare? 1 hektar kaç dönüm?

Türkiye’nin farklı bölgelerindeki ormanlar yanıyor. Yanan her bir ağaç ile Türkiye’nin ciğerleri cayır cayır yanıyor. Muğla, Aydın, Antalya, Karaman, Kütahya, Mersin, Adana, Osmaniye ve Kayseri’de eş zamanlı orman yangınları meydana geldi. 67noktada çıkan yangınların 57'si kontrol altına alındı. Meydana gelen yangınlarda kaç hektarın yandığı henüz resmi olarak açıklanmadı. Geçen yıl Türkiye'de yanan alanların toplamı 20 bin hektar oldu. Peki hektar ne demek? Hektar ne kadar? Hektar kaç dönüm? Hektar hesaplama nasıl yapılır?