HDP'ye tokat gibi sözler! "Küffarın davasını sürdüreceğinize Allah'ın davasını sürün"

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 444'üncü gününde de devam ediyor.

Eylemin 444'üncü gününde aileler ile HDP’liler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. 2015 yılında İstanbul Sultanbeyli'de garsonluk yaparken terör yandaşları tarafından kandırılıp dağa götürülen 22 yaşındaki Ozan Dağyeli'nin ağabeyi Serdar Dağyeli, "Yüzümdeki acıyı görüyorsunuz değil mi" diyerek HDP'lilere tepki gösterdi.

Ağabey Dağyeli, "Allah’a inancınız yok ki, merhametiniz olsun. Tarih sizleri de yazacak, sizleri de unutmayacak, birer katil, birer kalleş olarak. Selahaddin Eyyubi’nin torunlarıyız gidin Allah’ın davasını sürün. Küffarın davasını süreceğinize gidin Allah’ın davasını sürün" diye konuştu.