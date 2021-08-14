HDP’li Türk’ün PKK için yapmadığı eylem kalmamış!

Göksel Çağlav Ankara



Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline gelen, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı haline dönüşen HDP’nin kapatma iddianamesinde Ahmet Türk’ün eylemleri de yer alıyor. “Silahlı terör örgütüne üye olmak” gibi suçlardan hakkında dava açılan ve sağlık sorunları sebebiyle adli kontrol şartıyla tahliye edilen HDP’li Ahmet Türk, yeniden belediye başkanı seçilerek örgüte hizmet etmeye devam etmişti. Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Türk’ün belediye başkanlığı koltuğuna oturtulmasına büyük tepki gösterilmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamesinde, Ahmet Türk’ün belediye başkanı seçildikten sonra terör örgütü PKK adına işlediği faaliyetleri de yer verdi. İddianamede, “Görüldüğü üzere davalı Partinin 24. Dönem HDP Mardin Milletvekili ve 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk’ün, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile evrensel hukuk kuralları gereği silahlı terör örgütü kabul edilen PKK/KCK kapsamında, “Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak” ve iddianamede belirtilen diğer suçlarından kovuşturmalarının bulunduğu, partide üst düzey görev alan Ahmet Türk’ün, Anayasa’nın 68. maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı eylemlerinin niteliği ve yoğunluğu dikkate alındığında, davalı siyasi partinin Anayasa’nın 69. maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen fiillerin odağı haline gelmesinde sorumluluk taşıdığı” ifadeleri yer aldı.

Fakir fukarının yardımları PKK'ya gitmiş

Ahmet Türk’ün Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal (nakdi veya ayni) yardım yapılan kişilerin büyük bir bölümünün PKK ile bağlantılı kişiler olduğu tespit edildiği de iddianameye yansıdı. İddianamede güvenlik güçlerinin yapmış olduğu araştırma raporlarına yer verilerek şu ifadeler kullanıldı: “Toplam 10.393 kişiye yönelik olarak Mardin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışma neticesinde;



Mardin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü tespitlerine göre; Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından ayni veya nakdi yardım yapılan toplam 10.393 kişiden, kendisi ve/veya yakınları (abisi, ablası, annesi, babası, eşi, kardeşi, çocukları) hakkında terör suçlarından tespitler bulunan 1.916 kişiye de yardım yapılmış olduğu, bu kişilerden 222’si hakkında kırsala katılım yönünde tespitlerin mevcut olduğu, yine Polnet veri tabanındaki UYAP sorgu sisteminde yapılan dosya ve şahıs sorgulamalarından Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından yardım (ayni veya nakdi) yapılan kişilerden 431’i hakkında terör suçlarına ilişkin suç kayıtlarının bulunduğu, ayrıca bu şahıslardan 114’ünün yakınları hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Devlet Egemenliği Altında Bulunan Topraklardan Bir Kısmını Devlet İdaresinden Ayırmaya Çalışmak, Terör Örgütü Kurmak veya Yönetmek, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğününü Bozma, Anayasal Düzeni Zorla Değiştirmeye Kalkışmak, Yasadışı Silahlı Örgüt Kurmak veya Katılmak, Yasadışı Örgüt Üyelerine Yardım ve Yataklık Etmek suçlarından aranıyor kaydının olduğu, bu durumun hayatın olağan akışına uygun olmadığı, bir başka ifade ile kendisi ve/veya yakınları hakkında kırsala katılım veya terör suçlarından tespitler bulunan bu kişilere belediyece ayni veya nakdi yardım yapılmasının hayatın olağan akışına uygun düşmediği, bu kişilere yönelik olarak yapılan yardımların bir nevi terör örgütünün finansmanı anlamına geldiğinin, müfettişlikçe değerlendirildiği, Şüpheli Ahmet Türk’ün bu suretle terör örgütüne finansman sağladığı.”