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Gündem

HDP'den Ayasofya açıklaması

PKK'nın siyasi uzantısı ve Millet İttifakı'nın ortağı HDP'den Ayasofya ile ilgili tepki çeken bir çıkış geldi. HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, tıpkı dış devletler gibi 'Ayasofya müze kalsın' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 15:00:00 - 2020-07-08 15:24:16

Danıştay'ın Ayasofya kararını açıklamasına sayılı günler kala bir skandal açıklamada PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mütedeyyin siyasetçilerin onlarca yıldır hayalini kurduğu Ayasofya Camii’nin tekrar ibadete açılması hadisesini gerçekleştiriyor.

Danıştay'ın kararı heyecanla beklenirken Batı'dan tepki çeken çıkışlar gelirken dış güçlerin ve teröristlerin Türkiye'deki şubesi HDP de Ayasofya için 'Müze kalsın' dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya yaptığı açıklamada, 'Ayasofya gibi işgal altında olan yüzlerce yapı var. Ayasofya, hangi inanç erbabınca yapıldıysa onlara ait olması gerekir' dedi.

Kaya'nın açıklaması sosyal medyada büyük tepki çekerken duyarlı vatandaşlar 'HDP yine şaşırtmadı' yorumlarını yaptı.

Ayasofya açılacak mı? AK Parti’den son dakika Ayasofya açıklaması
Ayasofya açılacak mı? AK Parti’den son dakika Ayasofya açıklaması

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Ayasofya açılacak mı? AK Parti’den son dakika Ayasofya açıklaması

 

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Yorumlar

Deli İbo

Başörtülü, müslüman görünümlü terörist.
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Eren

İt ürür kervan yürür
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