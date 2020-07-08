HDP'den Ayasofya açıklaması

Danıştay'ın Ayasofya kararını açıklamasına sayılı günler kala bir skandal açıklamada PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mütedeyyin siyasetçilerin onlarca yıldır hayalini kurduğu Ayasofya Camii’nin tekrar ibadete açılması hadisesini gerçekleştiriyor.

Danıştay'ın kararı heyecanla beklenirken Batı'dan tepki çeken çıkışlar gelirken dış güçlerin ve teröristlerin Türkiye'deki şubesi HDP de Ayasofya için 'Müze kalsın' dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya yaptığı açıklamada, 'Ayasofya gibi işgal altında olan yüzlerce yapı var. Ayasofya, hangi inanç erbabınca yapıldıysa onlara ait olması gerekir' dedi.

Kaya'nın açıklaması sosyal medyada büyük tepki çekerken duyarlı vatandaşlar 'HDP yine şaşırtmadı' yorumlarını yaptı.