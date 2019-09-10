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HDP önünde eylem yapan ailelere STK’lardan destek

Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere çeşitli STK temsilcileri destek ziyaretinde bulundu.

10 Eylül 2019 Salı 16:40
HDP önünde eylem yapan ailelere STK’lardan destek

Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere çeşitli STK temsilcileri destek ziyaretinde bulundu.


Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere Vizyoner Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Mete ile Malatya’dan Himayeye Muhtaç Yaşlılar Çocuklar ve Kadınlar Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği üyeleri destek verdi.


İstanbul’dan gelen Vizyoner Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Mete buradaki annelerin acısının tüm annelerin acısı olduğunu söyledi. Mete, "Buradaki annelere destek olmak için geldim, onların acısı tüm annelerin acısı. Onların acısını paylaşmak için buraya geldim. Aslında söylenecek o kadar çok şey var ki, kelimeler düğümleniyor boğazımızda. Bir anne için dünyadaki en kıymetli varlık evlatlarıdır, ayağı taşa değse annenin yüreği sızlar. Fakat buradaki annelerin yüreği sızlamaktan geçmiş, evlatlarına kavuşamadıkları için yürekleri kanıyor. Bu yürek kanaması ve yangınına hep birlikte el birliğiyle bütün ülke ve sivil toplum kuruluşları olarak çözüm bulabiliriz diye düşünüyorum. Biz İstanbul’dan buraya annelere destek olmak için geldik, bu sivil bir direniş, sivil bir inisiyatif onun için tüm kadın sivil toplum kuruluşlarını buraya davet ediyorum. Annelerimizin bu haklı mücadelelerin de onları yalnız bırakmayalım" dedi.


Malatya’dan desteğe gelen Himayeye Muhtaç Yaşlılar Çocuklar ve Kadınlar Sosyal Yardım ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayşe Ece Budan ise her zaman ailelerin yanında olduklarını söyledi. Budan, "Kıymetli annelerimize, Malatya’dan gelerek destek vermek istedik. Malatya’nın selamını getirdik, sonuna kadar bütün ailelerimizin ve annelerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sonuna kadar sık sık geleceğiz ve yanlarındayız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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