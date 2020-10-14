Hazır dönerle iskender nasıl yapılır?

Bugün ne pişirsem? Akşam yemeği için hem lezzetli hem de pratik bit tarif arayanlar evde iskenderin nasıl hazırlanacağını merak ediyor. Peki, kolay İskender nasıl yapılır? | Evde İskender nasıl yapılır? |Evde İskender tarifi | Kolay İskender için gerekli malzemeler | Ev yapımı İskender tarifi.