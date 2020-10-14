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Kadın - Aile Hazır dönerle iskender nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Hazır dönerle iskender nasıl yapılır?

Bugün ne pişirsem? Akşam yemeği için hem lezzetli hem de pratik bit tarif arayanlar evde iskenderin nasıl hazırlanacağını merak ediyor. Peki, kolay İskender nasıl yapılır? | Evde İskender nasıl yapılır? |Evde İskender tarifi | Kolay İskender için gerekli malzemeler | Ev yapımı İskender tarifi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 11:14:00 -
Hazır dönerle iskender nasıl yapılır?

Basit İskender tarifi | Şipşak yemek hazırlamak isteyenler en kolay tarifleri araştırıyor. Dillere destan İskender hazırlamak isteyenler bu tarifin püf noktasını araştırıyor. Peki, İskender nasıl yapılır?

Hazır dönerle iskender tarifi

Malzemeler:

  • 1 paket hazır döner
  • 3 adet tırnak pide
  • 1 kase yoğurt
  • 2 adet domates
  • 2 yemek kaşığı salça
  • Tereyağı
  • Sivri biber
  • Tuz

Hazır dönerle iskender nasıl yapılır?

Öncelikli olarak tırnak pideleri küp küp doğrayın.

Sivri biberleri tavada kızartın.

Ardından domatesleri dilimleyin.

Salçayı bir miktar su ile sos kıvamına gelene kadar pişirin.

Sostan pidelerin üzerine bir yemek kaşığı kadar gezdirin.

Malan sosun içerisine dönerleri ekleyip pişirin.

Pişen dönerleri pidelerin üzerine yerleştirin.

Dönerlerin üzerine yoğurt ve erittiğiniz tereyağı gezdirin.

Afiyet olsun.

 

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