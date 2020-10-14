Hazır dönerle iskender nasıl yapılır?
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Basit İskender tarifi | Şipşak yemek hazırlamak isteyenler en kolay tarifleri araştırıyor. Dillere destan İskender hazırlamak isteyenler bu tarifin püf noktasını araştırıyor. Peki, İskender nasıl yapılır?
Hazır dönerle iskender tarifi
Malzemeler:
- 1 paket hazır döner
- 3 adet tırnak pide
- 1 kase yoğurt
- 2 adet domates
- 2 yemek kaşığı salça
- Tereyağı
- Sivri biber
- Tuz
Hazır dönerle iskender nasıl yapılır?
Öncelikli olarak tırnak pideleri küp küp doğrayın.
Sivri biberleri tavada kızartın.
Ardından domatesleri dilimleyin.
Salçayı bir miktar su ile sos kıvamına gelene kadar pişirin.
Sostan pidelerin üzerine bir yemek kaşığı kadar gezdirin.
Malan sosun içerisine dönerleri ekleyip pişirin.
Pişen dönerleri pidelerin üzerine yerleştirin.
Dönerlerin üzerine yoğurt ve erittiğiniz tereyağı gezdirin.
Afiyet olsun.