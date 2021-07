“Hayvan boğazlamak nasıl ibadet olur?”

Et yiyen bazı gürûhu cehil, kurbana takarlar ve hayvan boğazlamanın ne kadar vahşiyane olduğundan dem vururlar!



Lakin en gözde mekanlarda terbiye edilmiş etin dibine vuranlar da onlardır.



Hatta, köfte için Uludağ’a, döner için Palandöken’e, sucuk için Erciyes’e, tandır kebap için Konya Meram’a giderler...



Sanki oralardaki etler patates gibi topraktan çıkarılıyor, hıyar gibi çengelden koparılıyor!



Bir kısım gerçekten et yemeyenler de balığın her türlüsünü yiyor fakat balığın da bir canı olduğunu, yiyebilmek için mutlaka öldürmek gerektiğini tefekkür etmiyorlar!



Şöyle soralım: dünyada koyun, sığır gibi hayvanların etini yemeyen hangi ülke veya millet var?



Fazla izaha gerek yok. Köre deveyi gösteremezsin!



KURBAN EN YAYGIN BİR SOSYAL İBADETTİR



Türkiyemizde her yıl ortalama üç milyon küçükbaş, yedi yüz bin de büyük baş hayvan kurban edilir. Her kurban sahibinin iki kişiye pay verdiğini düşünürsek, dokuz milyon küçük baş hayvan eder.

Yedi yüz bin büyük başı yedi hisse üzerinden hesaplarsak dört milyon dokuz yüz bin kurban eder. Yuvarlak hesap beş milyon kurban diyelim.



Bu beş milyon hisse de en az iki kişiye pay verecek olsa on beş milyon demektir.



On beş milyon büyük baş, dokuz milyon da küçük baş... Toplam yirmi dört milyon pay...



Yirmi dört milyon eve kurban eti giriyor diyebiliriz.



Her evde üç kişi yaşasa ve bu kurban etinden tatsa yetmiş iki milyon insanın damağına kurban eti değmekte, kursağına girmekte diyebiliriz.



Böyle, bir günde yetmiş iki milyon insanı etle buluşturabilecek başka bir sosyal proje var mı dünyada?



Yok, olamaz... İşte İslam budur...



İşin edebiyatında, felsefesinde değil pratiğindedir!



Şimdi ey inkarcılar!



Ey plajlarda havuzlarda kadın erkek birbirinin sırtından inmeyenler!



Sizin de projenizi görelim.



Görelim de gırtlağımızdan bir bulgur tanesi girsin sayenizde...



İşte İslam, Ramazan’da muhtaçların cep harçlıklarını koyarak, Kurban Bayramında onlara taze et yedirerek rahmete rahmet, minnete minnet, kullar arasına muhabbet katıyor.



Siz? Mihnet ve nefretten başka neyiniz var? İnkar ve azardan başka ne geliyor elinizden?