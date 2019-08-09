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Hayrettin Kurt kimdir? MASAK Başkanı Hayrettin Kurt mu oldu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK Başkanı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürü Hayrettin Kurt getirildi. Peki Hayrettin Kurt kimdir? Hayrettin Kurtnereli ve kaç yaşında? Hayrettin Kurt hangi görevlerde bulundu?

09 Ağustos 2019 Cuma 09:50
Hayrettin Kurt kimdir? MASAK Başkanı Hayrettin Kurt mu oldu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK Başkanı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürü Hayrettin Kurt getirildi. Peki Hayrettin Kurt kimdir? Hayrettin Kurt  nereli ve kaç yaşında? Hayrettin Kurt hangi görevlerde bulundu?

Hayrettin Kurt kimdir?

1979 yılında Samsun’da doğan Hayrettin Kurt, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Avukatlık, TBMM’de Hukuk Danışmanlığı, Denizcilik Müsteşarlığında Denizcilik (Hukuk) Uzmanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Daire Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında ise I. Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştır.

Hayrettin Kurt; Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinde (DEK-TMK) Denetim Kurulu Başkanıdır ve doktora öğrencisi olarak akademik çalışmasına devam etmektedir. 20/06/2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile EPDK Kurul Üyesi olarak atanan Hayrettin Kurt, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:50
  1. Samsun
  2. Ankara
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