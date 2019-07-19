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‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler

Batının ahlaksız kültürünü benimseyen yeni neslin takip ettiği ve gençlerin kültür dünyasını altüst eden rapçilerin başında gelen ‘Hayki’ mahlaslı Aytuğ Tunal, sözde çocuk istismarını protesto etmek için Allah’a ve İslam’a küfretti. Hadsiz Tunal hakkında çok sayıda suç duyurusunda bulunuldu.

19 Temmuz 2019 Cuma 17:37
‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler

 yeniakit.com.tr Hayki’ mahlaslı rapçi Aytuğ Tunal, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Eski Türkiye artığı gerici Tunal, meydanı boş bularak İslam’a olan kinini kustu. Utanmadan yüce dinimize ve Allah’a küfürler savuran soytarı, Twitter’da kısa sürede TT oldu. Tunal hakkında çok sayıda suç duyurusunda bulunuldu. Türkiye’deki hiphop camiasından da Tunal’a tepki sesleri yükseldi.

Skandal sözler

Aytuğ Tunal, ‘Ayaz’ isimli bir başka rapçiye Twitter üzerinden cevap verdi. Verdiği cevabın maksadı anlaşılmazken, mesaj içeriği gereğince, çocuk istismarına tepki gösterdiği anlaşıldı. Aklınca çocuk istismarlarına karşı tepki gösteren ‘Hayki’ mahlası Aytuğ Tunal, skandal ifadeler kullandı.

Tunal’ın skandal sözlerini ancak sansürleyerek yayınlayabiliyoruz:

 

Suç duyurusunda bulunuldu

Aytuğ Tunal’ın skandal sözlerinin ardından başta Müdafaa-i İslam Derneği olmak üzere birçok kurum ve şahıs, ‘Hayki’ hakkında suç duyurusunda bulundu.

Müslüman anne-babaların dikkat etmesi gereken konu

Rap müzik, ritmi itibariyle gençlerin ilgisini çekiyor. Bazı rap şarkılar, edebi açıdan ergenlik çağındaki insanların dikkatini cezbediyor. Hem sözleri, hem de ritmiyle gençleri kendisine yönelten rap müzik, ciddi manada tehlike saçıyor. Sayısı bir elin parmağını geçmeyecek olan bazı rapçiler Türk-İslam kültürüne uygun ürünler ortaya koysa da, kahir ekseriyeti Batı’nın ahlaksız kültürünü; fuhşu, milli-manevi değerlere sövmeyi, kavgayı, alkolü, uyuşturucuyu özendiriyor. Dini açıdan da büyük tehlike saçan rap müzik konusunda, anne ve babaların dikkatli davranması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:37
  1. Aytuğ Tunal
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